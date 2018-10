Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda oggi 10 ottobre 2018 Barbara D’Urso è stata protagonista di un momento davvero molto imbarazzante. In collegamento esterno allo studio, una donna che stava raccontando la sua presunta relazione segreta con un prete, ha pronunciato una frase che ha lasciato la conduttrice e il pubblico senza parole. La signora è stata molto dettagliata nel suo racconto, arricchendolo di particolari decisamente imbarazzanti. Ed effettivamente, proprio uno di questi, non è passato inosservato al pubblico che stava seguendo la puntata. L’ospite della conduttrice infatti, parlando del rapporto che ha avuto con questo prete, nel racconto ha dichiarato che lei lo ha contattato solo per riavere i 6000 euro che gli ha dato: “Io non lo chiamo proprio, l’ho chiamato adesso perché mi doveva dare dei soldi - ha spiegato la donna ai microfoni di Pomeriggio Cinque - Vi devo raccontare questa per capire quando l’ho chiamato per questo si fece anche una pugnetta per telefono“. (Continua a leggere dopo la foto)



Alle parole della sua ospite la conduttrice è rimasta senza parole, anche considerato il fatto che aveva di fronte una donna di una certa età probabilmente non si sarebbe aspettata di sentire parlare di masturbazione varie ed eventuali. E invece questo è successo e come potrete immaginare il video di questo momento ha fatto il giro dei social. La confessione di Elvira è arrivata, va detto, anche dopo le richieste della conduttrice che ha voluto sapere nel dettaglio se questa storia d’amore era solo qualcosa di spirituale o altro.

La donna ha spiegato che si incontravano nella casa canonica per i loro incontri. Elvira ha anche detto che avrebbe dato molti soldi a questa persona. La storia di Elvira e del prete che aveva promesso di sposarla, da oggi avrà anche un’altra pagina interessante. Prima di arrivare a questo punto, la signora Elvira aveva dichiarato: “La prima volta, lui mi prese con la forza perché io non volevo”. La conduttrice ha chiesto ai suoi ospiti di non intervenire perché l’argomento è parecchio scivoloso ed effettivamente.

Visualizza questo post su Instagram SCUSATE MA... 😂🙈 #Pomeriggio5 Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: Ott 10, 2018 at 10:04 PDT





La padrona di casa, Barbara D'Urso, è rimasta basita davanti a simile racconto, tanto da sobbalzare dalla sedia e chiedere di censurare certe parti del racconto. “Vorrei evitare che in diretta uscissero degli altri termini che non sono consoni né alla mia trasmissione né alla fascia protetta.” Riesce a sopravvivere con una piccola pensione di 300-400 euro che le sovvenziona lo Stato in quanto riconosciuta nella sua patologia, ma del prete oggi 70enne non solo non v’è più traccia nella sua vita ma pare abbia tentato diversi altri approcci con altre donne come Elvira.

