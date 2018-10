"Certe esperienze fanno parte della vita e magari tra qualche anno ti farai anche una risata su questa storia e canterai come il il tuo amico viva la libertà". Così ha detto Ilary Blasi a Silvia Provvedi nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip. Lei, la Provvedi, non è riuscita a trattenere le lacrime quando la conduttrice l'ha chiamata in disparte per parlare del suo ex, Fabrizio Corona. Le ha mostrato le immagini dell'ultima intervista rilasciata dall'ex re dei paparazzi a Verissimo, quella in cui confessa senza troppi giri di parole di non averla mai amata. “La verità è che non siamo mai stati una coppia – ha detto Corona a Silvia Toffanin - Siamo due persone molto diverse, che non c’entrano nulla l’una con l’altra”. Silvia, che l'ha aspettato più di un anno fuori dal carcere, è sempre stata restia a parlare nella Casa della rottura con Corona, ma lunedì scorso, di fronte a quelle parole dure, non ha potuto glissare. “L’unica cosa che posso dire è che la persona che parla non è la persona con cui sono stata io”, ha detto a Ilary. (Continua dopo la foto)



E ancora: “Chi mi conosce sa che sono stata io a non volerlo più. Per lui ho rinunciato a tutto perché credo ancora nell’amore e perché ho dei valori che lui non ha. Non rinnego ciò che ho fatto e non sputo nel piatto dove ho mangiato: prima che lo arrestassero gli ho fatto una promessa e l’ho mantenuta fino in fondo”. Ma quel commento di Ilary che abbiamo riportato all'inizio non deve essere piaciuto a Fabrizio che, qualche giorno dopo, le ha risposto.

La replica, durissima, arriva sui social: "Mi faccio una risata e vi dico che presto vi farò fare grandi risate – ha fatto sapere lui - Non sono come gli altri, dico sempre quello che penso. L'altra sera ho visto la puntata del GF. Soprattutto verso la fine mi sono scattati degli strani impulsi. Quegli impulsi che quando mi scattano mi fanno combinare una serie di guai non per cose dette da chi doveva dirle, ma da altri. Detto questo il cuore per le persone a cui voglio bene ce l’ho, non è vero che non ce l’ho. Provo a stare calmo, ho altre priorità in questo momento".





Poi è andato ancora più sullo specifico, taggando addirittura la Blasi. Corona ha postato una foto su Instagram con su scritto: "Parlate, parlate… Usate pure la mia immagine, ma almeno imparate a farlo, non mi sembra che i risultati siano stati vincenti. A breve vi spiegherò il significato della parola #storytelling #vivalaliberta #ogniriferimentoèpuramentecasuale". Appaiono chiarissimi i riferimenti alla conduttrice e agli ascolti del GF Vip che non stanno andando come previsto.

