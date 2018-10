La prima edizione di Temptation Island Vip è andata. Si è chiusa con un'ecatombe in realtà, perché tre coppie su tre si sono dette addio. È finita, almeno per ora, tra Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, Patrick Baldassarri e Valeria Marini e pure tra Sossio Aruta e Ursula Bernardo. Quest'ultima coppia l'abbiamo vista nascere e crescere al Trono Over di Uomini e Donne per poi naufragare dopo pochi mesi a Temptation Island Vip, che ha segnato il ritorno di Simona Ventura come padrona di casa. Era prevedibile che finisse tutto: gli atteggiamenti di lui, sin dai primi giorni trascorsi al villaggio, avevano subito fatto irritare la compagna (e tutto il pubblico). Presissimo dalla single Sara, Sossio ci ha provato fino all'ultimo. Anche prima del falò di confronto. Ma gli è andata male: la tentatrice ha provato a fargli capire in ogni modo che non c'è alcun interesse da parte sua ma lui sembrava convinto di piacerle quando in realtà Sara non è mai stata interessata. (Continua dopo la foto)



"Mi baceresti fuori da qua? Voglio farti sciogliere", gli ha detto. Ma lei, imbarazzata, non ha ceduto. E Ursula, che ha visto tutto nel video, ha commentato così: "È ridicolo. Con me non perde solo una fidanzata ma un punto di riferimento". E poi, sempre più incredula: "Mi fa schifo. Si stanno accordando per vedersi di nascosto dopo il falò. Lui vuole accertarsi che lei ci sia, perché non vuole restare a mani vuote ma io non ci sarò per lui".

Simona Ventura le ha chiesto se lo amasse ancora prima del confronto. E lei: "Avrei potuto avere altri uomini in 6 mesi. Ci credevo, c'erano dei progetti. Non mi merita, non merita nemmeno che io gli parli ancora. Non voglio nemmeno ascoltare quello che avrà da dirmi. Non mi merita assolutamente. Merita una donna del suo livello e non sono io". Durante il falò, si tirano in ballo anche le finanze. Ed è a quel punto che ci si è chiesti che lavoro faccia la Bernardo. Ursula ha detto che Sossio "è marcio, le corna se le merita. Ha una vita di me*** e vuole venire a rovinare la mia. Quest'estate avremmo dovuto prenotare una vacanza insieme e lui voleva che pagassi la mia parte. Mi scrisse in un messaggio che avremmo dovuto dividere le spese".

"Non ho un lavoro e ho due figli da mantenere – ha commentato Aruta - Se avessi la possibilità di pagarle la vacanza gliela pagherei. Lei lavora e quindi la vacanza la paghiamo metà ciascuno. Non ho la possibilità di fare certi gesti. Avendo i soldi, pagherei gli alimenti ai miei figli non pagherei la vacanza a lei". Ma che fa di mestiere Ursula? È una parrucchiera e possiede una sua attività in proprio.

