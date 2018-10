La masturbazione al Grande Fratello Vip 3 è il tema del giorno. Del resto, il sesso al reality-show Mediaset non è mai stato un argomento tabù. Nella notte i concorrenti hanno ricevuto un comunicato a luci rosse, con la produzione che in confessionale ha rivelato a due concorrenti, Giulia Provvedi ed Enrico Silvestrin, dove poter praticare autoerotismo senza subire una violazione della privacy. Dopo due settimane di isolamento si accendono istinti e pulsioni, diversi partecipanti avevano lamentato l’assenza di un posto sicuro senza essere ripresi. Ora la soluzione la fornisce proprio il Grande Fratello, come spiega la Donatella precipitatasi in salotto per comunicare la notizia: "Il Grande Fratello ha detto che i maschietti possono andare in bagno. C’è una telecamera ma è di servizio, non registra, serve solo per le emergenze. Potete autogestirvi. Potete usufruire di un servizio che è di auto-svuotamento, ragazzi non è uno scherzo ce l’ha detto il Grande Fratello". (Continua a leggere dopo la foto)



E le reazioni dei ragazzi in casa? Giulia Provvedi ha sottolineato che non è: "Uno scherzo, è la verità. Se uno rimane dentro troppo o in casi particolari la telecamera entra in azione. Hanno detto che dopo 40 minuti registra la telecamera. Oppure, anche se entrate in due, la telecamera funziona e monitora". Vietati, se così si può dire, l’uso dei letti, della vasca idromassaggio e di altre aree della casa. Anche se Enrico Silvestrin ha sottolineato: "Qualcuno di noi ha già rotto gli indugi. Uno ha fatto con il metodo della canadese, me lo ha detto il ragazzo in questione. Oggi ho fatto un confessionale proprio su questa cosa". (Continua a leggere dopo la foto)

Ma ciò che ha sorpreso tutti è la reazione di Francesco Monte. L'ex di Cecilia Rodriguez, nonché protagonista di queste prime settimane di Grande Fratello Vip 3, è molto chiacchierato per il flirt con Giulia Salemi e i baci 'gay' con Stefano Sala. Eppure, a sentir parlare l'ex tronista di Uomini e Donne, al momento non sarebbe travolto da pulsioni sessuali. L'inquilino della casa del Grande Fratello Vip 3 non sembra risentire dell'astinenza sessuale. "Io sono stato anche 5 mesi senza andare con una donna mentre da solo sono stato sulle due-tre settimane. All'Isola dei Famosi - ha aggiunto - invece non ho fatto nulla per venti giorni". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma, soprattutto, Francesco Monte al Grande Fratello Vip 3 ha spiegato di trovarsi nelle stesse condizioni nella casa: "Non sento stimoli, sono molto tranquillo come mi è successo sull'Isola, si azzera tutto. Sono concentrato su me stesso". E chissà cosa ne pensa Giulia Salemi...

