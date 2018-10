Eravamo rimasti a una superba Federica Panicucci in costume da bagno. Per tutta l'estate la padrona di casa di Mattino Cinque ha regalato scatti del suo fisico mozzafiato ai fan di Instagram. Davvero notevole la conduttrice in bikini. Della serie “50 anni e non sentirli”. Anzi, quasi 51 a voler proprio essere precisi. Tonica, scolpita, con le curve nei punti giusti e quel suo sorriso inconfondibile. Federica, che ha trascorso i mesi estivi con tutta la famiglia (il compagno Marco Bacini e i figli avuti dall'ex Mario Fargetta, Sofia e Mattia) in posti da sogno come le Maldive, ha fatto il pieno di like e di commenti estasiati per tutta l'estate. "Ma perché l'età per te è un optional?! Sembri sempre una ragazzina", "Ammazza che fisico!", "Ecco: quando la bellezza Italiana non è volgare nessuno può competere. Bella Federica" e "Alla faccia meglio di una ventenne sempre bella Fede!". E poi, ancora, un numero indefinito di "Sei pazzesca", "bellissima", "meravigliosa" e "perfetta". (Continua dopo la foto)



Il segreto del fisico di Federica? Ci sta, dopo tutti questi (giusti) complimenti. La conduttrice segue, per sua stessa ammissione, un regime alimentare sano (ed è una patita del fitness): “Ho eliminato fritti, dolci e alcolici, però ogni tanto mi concedo una pizza. Se l’ago della bilancia si sposta, riduco le porzioni”. La sua dieta prevede una colazione abbondante, il kamut a pranzo, verdure e proteine a cena. Inoltre, beve ben 8 bicchieri di acqua naturale al giorno.

L'estate è finita ormai e Federica è tornata al lavoro. Di nuovo alla guida di Mattino Cinque, il programma della mattina che conduce dal lunedì al venerdì su Canale 5. L'altra sera, però, ha attirato a sé tutti gli sguardi alla serata di gala per l’inaugurazione della stagione al teatro Manzoni di Milano. Si è presentata in teatro con il compagno Marco e, soprattutto, con un abito di velluto bordeax con scollatura profondissima che, praticamente, ha messo in ombra (o quasi) tutti gli altri ospiti della serata, osserva la rivista Oggi.

Visualizza questo post su Instagram #tbt #wishiwasthere #takemebacktomykonos #aboutlastweekend #liveupload Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: Ott 4, 2018 at 10:39 PDT





Elegante, radiosa e sensuale, la Panicucci era a dir poco impeccabile. E ha impreziosito il suo look chic con un collier di diamanti abbinato a orecchini della maison Damiani. E che dire del make up? Perfetto anche quello (e abbinato): labbra amarena e uno smokey eyes per gli occhi da vera diva. Al Manzoni c'era anche Silvio Berlusconi, che ha scambiato due parole proprio con la Panicucci e Bacini. L'ex premier e leader di Forza Italia è infatti legato alla conduttrice da un'amicizia che l'ha portato anche a partecipare al suo scorso compleanno.

"Squallido. Non vengo più a parlare di questo". Federica Panicucci gelata (in diretta). Imbarazzo totale