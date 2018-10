Tina Cipollari e Gemma Galgani: nuovo scontro a Uomini e Donne! Il date show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 ripete il mantra degli ultimi anni: l’opinionista e la dama del trono over litigano, si insultano, escono dallo studio. La Galgani piange e si dispera per la sua vita sentimentale che non le regala gioie specie dopo la scottatura subita da Giorgio Manetti, mentre la Cipollari si concede parodie e stroncature alle nuove avventure della signora torinese.Nella puntata in onda martedì 9 ottobre si sono nuovamente 'azzuffate' per colpa della mummia, il pupazzo che da tempo la vamp porta in studio per ricordare la somiglianza, a suo dire, con l'ex fidanzata di Giorgio Manetti. Questa volta però la Galgani ha tuonato: “Sembri uno spavantapasseri”, “Ma ti sei guardata? Mettete uno specchio in studio”, ha replicato Tina che ha protetto fisicamente la mummia dalla dama. Tra le due inizia una sorta di colluttazione, l’opinionista l'ha spinta pian piano verso il muro. (Continua a leggere dopo la foto)

Così, quando Tina Cipollari ha nuovamente portato dentro lo studio la celebre mummia ha cercato di spostare il fantoccio e distruggerlo. Il suo atteggiamento ha scatenato la reazione di Tina, che è riuscita a trascinarla dall'altra parte dello studio televisivo. A quel punto Gemma ha iniziato a lamentarsi e gridare affermando di essere stata sbattuta al muro e Maria De Filippi è dovuta intervenire per fermare le due donne ormai totalmente fuori controllo. (Continua a leggere dopo la foto)

Nonostante l’intervento della conduttrice la lite non è terminata e Tina ha iniziato ad attaccare Gemma, accusandola di giocare con i sentimenti dei suoi corteggiatori. In particolare Rocco: quest'ultimo, infatti, secondo la dama del Trono Over sarebbe troppo 'pesante'. Addirittura, Gemma ha spiegato che: "Mi devi far sorridere, basta mi sembra di essere in un tribunale". La Galgani, visibilmente esasperata, difronte alle lamentele dell'uomo. Le sue parole hanno fatto infuriare ancora di più l’opinionista: "Sei finta! – ha urlato Tina Cipollari -. Una donna di 70 anni provati che ha avuto a che fare con tanti marpioni, arriva uno come Rocco dovresti lasciare perdere gli altri e concentrarti solo su di lui. Invece...". (Continua a leggere dopo la foto)



Le liti e i siparietti sono presto ricominciati tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Nonostante la pace dello scorso anno durata davvero pochissimo. Gli scontri sono veri o finti? Simpatici o alla lunga fastidiosi? Dalle parti di Uomini e Donne nemmeno se lo chiedono, gli ascolti volano e il pubblico di Canale 5 accetta di buon grado sospendendo il giudizio ma alzando il volume della TV.

