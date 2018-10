Voi direte che non è possibile. Che non è vero. E invece sì, a L'Eredità è andata in scena un'altra gaffe colossale e, per l'ennesima volta nel giro di qualche settimana, Flavio Insinna è rimasto senza parole. Per carità, l'emozione può giocare brutti scherzi e poi chi non ha avuto un lapsus nella vita? Ma qui, a L'Eredità, gli scivoloni sono diventati quotidiani. Dal concorrente a cui proprio non viene la parola "locatario" (l'unica lettera mancante era la 't') quando gli viene chiesto semplicemente “Chi paga l'affitto?”, a quella che parla di "pollice oblungo", quando era evidentemente 'opponibile. E infatti il conduttore, dopo un silenzio di tomba, non è riuscito a trattenersi e le ha detto: "Ma come? Lo stai sempre a usare con er telefono... opponibile!". Ma non è finita qui. C'è stata anche un'altra gaffe che ha del clamoroso in una delle ultime puntate. (Continua dopo la foto)



Anche in questo caso la domanda era piuttosto semplice. Quasi ovvia, viene da dire (facile farlo a posteriori, giusto, ma fidatevi). Quesito: "Sulle montagne del Perù nasce...". Contando che le opzioni rimaste erano soltanto due, ovvero il Rio delle Amazzoni e la Dora Baltea, la risposta era facilissima (ve l'avevamo detto). E invece no, il concorrente, sotto gli occhi sconcertati di Flavio Insinna, ha risposto ''Dora Baltea'' (affluente del Po).

Immediata la reazione degli utenti della rete, che hanno praticamente asfaltato il concorrente di turno. ''La Dora Baltea in Perù, il Rio delle amazzoni in Basilicata #leredita'', ''Come stai messo a geografia? Abbastanza bene. Quale fiume nasce dalle Ande, Rio delle Amazzoni o Dora baltea? Dora Baltea'', hanno scritto su Twitter due di tanti spettatori del quiz preserale di Raiuno, ancora sconcertati per l'errore di fronte a milioni di persone.

E arriviamo così all'ultimo scivolone in cui è incappato il concorrente che ha giocato martedì 9 ottobre. Anche per lui sarà per la prossima volta, come si suol dire, ma entra di diritto nella storia delle gaffe televisive. Si parlava di biscotti e doveva azzeccare il nome di un dolcetto che difficilmente poteva essere confuso con un'altra leccornia. Lingue di gatto era la risposta corretta. Chi non conosce quei deliziosi biscottini? Lui, a quanto pare. Che, tra le risate del pubblico e la faccia allibita di Insinna, ha risposto “lingue di lucertola”. E per oggi (forse) è tutto.

