Giancarlo Magalli, addio alla Rai? La notizia potrebbe essere clamorosa ma è il diretto interessato ad aprire a uno scenario senza precedenti. Trentatré anni al servizio dell'azienda di viale Mazzini potrebbero presto diventare solo un vecchio ricordo. Magalli, artista a trecentosessanta gradi essendo autore e conduttore televisivo, commediografo, sceneggiatore e attore, è celebre soprattutto per 'I Fatti Vostri'. Il programma televisivo di intrattenimento in onda su Rai 2 dal 3 dicembre 1990. La trasmissione, ideata da Michele Guardì, con Giovanna Flora e Rory Zamponi, è andata in onda ininterrottamente come I fatti vostri fino al 30 maggio 2003. Dal 29 settembre 2003 al 30 maggio 2008, si trasformò in Piazza Grande e nella stagione 2008-2009 fu chiuso e sostituito da Insieme sul Due. Dopo una stagione di pausa, il 21 settembre 2009 ha ripreso lo storico titolo. Attualmente I fatti vostri va in onda dalle 11:00 alle 13.00 con la conduzione di Giancarlo Magalli, Roberta Morise e Giò Di Tonno.



Giancarlo Magalli, proprio a I Fatti Vostri, negli ultimi mesi ha fatto discutere per i suoi scontri con Adriana Volpe che hanno intrattenuto i telespettatori. E i rapporti tra i due non sono sereni neanche adesso. Anzi, in occasione della prima puntata di Pechino Express 2018 - dove Adriana e Marcello Cirillo sono stati protagonisti in coppia del reality show - la Volpe ha fatto una battutina su Magalli. Giancarlo, dal canto suo, ha risposto con velata ironia sui social network...

Ma dicevamo dell'ipotesi di un possibile addio di Giancarlo Magalli alla Rai. La clamorosa indiscrezione è stata rilanciata oggi dall'edizione cartacea di ItaliaOggi e ripresa da LiberoQuotidiano: "Con Mediaset ho sempre avuto buoni rapporti. Ma non hanno mai cercato di convincermi. A un certo punto la Gialappa's mi aveva proposto di lavorare con loro. Ora, con il tetto dei compensi, ci sto pensando. Il mio contratto scade a maggio". Insomma, l'idea di vedere Giancarlo Magalli sulla rete del Biscione non è neanche tanto fantascienza.



Intanto, il conduttore televisivo nelle scorse settimane è stato protagonista insieme alla figlia Michela a 'Vieni da me', il nuovo programma televisivo condotto da Caterina Balivo su RaiUno. Lei è la secondogenita di Giancarlo Magalli avuta dal matrimonio con Valeria Donati (separatasi nel 2008, ndr.) mentre Manuela è nata dalla storia d'amore con Carla Crocivera.

