Emigratis 4 ci sarà? Pio e Amedeo torneranno su Mediaset con il programma che gli ha regalato il successo negli ultimi anni? È questo il quesito che riguarda la coppia foggiana campione di ascolti televisivi. Quelli che speravano di veder tornare Pio e Amedeo alla ribalta con una quarta edizione di Emigratis, purtroppo, rimarranno delusi. Il programma, infatti, non è stato confermato per la prossima stagione televisiva di Mediaset. Il celebre duo di Foggia, che con Emigratis ha raggiunto l’apice del successo, sarà impegnato presto in nuovi entusiasmanti progetti. Pio e Amedeo, difatti, debutteranno presto in teatro: la coppia, si proporrà per la prima volta al pubblico con un live show, questo autunno, al Forum di Assago dal titolo "Tutto fa Broadway". (Continua a leggere dopo la foto)



Tutte le novità su Pio e Amedeo arrivano direttamente dal settimanale 'Chi' che, nella sezione 'Pillole di Gossip', spiega: "Nella prossima stagione TV la trasmissione rivelazione dello scorso anno di Italia 1 Emigratis non ci sarà più. Per i comici Poi e Amedeo, però, nuove avventure professionali si prospettano all'orizzonte, come il debutto al Forum di Assago, con il loro spettacolo teatrale, il prossimo 3 novembre, con ospiti particolari…". (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Emigratis 4 non ci sarà. Ma Pio e Amedeo hanno concluso la loro avventura in televisione? Assolutamente no. Diventati celebri con i 'cori da stadio' a Le Iene, nel corso degli anni la coppia foggiana ha saputo reinventarsi per diversi ruoli. Non solo lo show televisivo quale Emigratis - inizialmente in seconda serata su Italia 1 e poi in prima serata - ma anche cinema e radio. Per esempio, Pio e Amedeo fanno coppia fissa anche in sala di registrazione per alcuni impegni con Rtl 102.5 oltre a esser sbarcati al cinema con 'Amici come noi'. E a quanto pare la coppia starebbe lavorando anche a nuovi progetti cinematografici. (Continua a leggere dopo la foto)



Certo, per Pio e Amedeo è anche un periodo importante dal punto di vista personale. Amedeo Greco è prossimo a diventare padre per la seconda volta mentre Pio Dantini si gode la primogenita. I due 'documentano' i teneri momenti familiari su Instagram dove sono molto seguiti. E negli ultimi tempi hanno consolidato un bel rapporto d'amicizia con Gabriele Parpiglia, penna di Chi, esperto di gossip e autore di alcuni programmi televisivi come L'Intervista di Maurizio Costanzo e Temptation Island Vip.

Leggi anche:

Grande Fratello Vip, bocciato il nuovo look di Ilary Blasi

fbq('track', 'Gossip');