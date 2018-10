Tiberio Timperi e Francesca Fialdini non vanno d’accordo. La voce di problemi tra i due conduttori de La vita in diretta circola da un po’. Le indiscrezioni sostengono che i due non si sopportino e che tra loro la sintonia sia finita dopo la battuta di Timperi. Per chi non lo sapesse, la prima puntata de La vita in diretta dopo la pausa estiva era iniziata con una bella gaffe: Timperi aveva dato della raccomandata alla Fialdini che se l’era presa molto. Da quel momento, secondo quanto rivelano i siti di gossip, tra i due conduttori sarebbe iniziata una sorta di guerra. Addirittura il settimanale Oggi aveva scritto: “A Viale Mazzini diverse fonti raccontano di un clima di grande tensione dietro le quinte, con litigate importanti che avrebbero reso necessario l’intervento di un influente dirigente Rai nel tentativo di calmare le acque. Cercheranno di giustificare le gaffe e gli scontri richiamandolo a un clima da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, ma la preoccupazione dei vertici è tanta”. Continua a leggere dopo la foto

Ma le cose tra i due stanno veramente così? La Fialdini e Timperi sono davvero ai ferri corti? No, secondo detto dai diretti interessati nella puntata de La vita in diretta di martedì 9 ottobre 2018. La Fialdini e Timperi sono entrati in studio con un sorriso smagliante e Tiberio ha detto: "Io e Francesca, secondo certi siti, litighiamo. Non è così, perché io e Francesca non litighiamo ogni tanto, ma tutti i giorni". Il suo tono era ovviamente ironico. Continua a leggere dopo la foto

La Fialdini e Timperi erano divertiti per aver citato “i peggio siti online” e si punzecchiavano in modo sereno. Sono così felici perché La vita in diretta va sempre meglio? “Da qualche tempo a questa parte ci sono delle notizie secondo le quali ci sarebbero tensioni tra me e Francesca, io e Francesca secondo certi siti litighiamo – ha detto Timperi - Non è così, perché io e Francesca non litighiamo ogni tanto”. Continua a leggere dopo la foto

E ha continuato: “Tutti i giorni, tutti i momenti. Perché la mattina quando ci troviamo a fare la scaletta, lei con sta voce. Mi viene il sospetto, ma non è che a qualcuno dà fastidio che sto programma va bene?”. In effetti quest’anno i numeri de La vita in diretta sono da record: pensate che la prima puntata del programma ha fatto più ascolti di Pomeriggio 5 il che è tutto dire. Ora non è più così ma gli ascolti Rai sono sempre molto buoni. E Timperi e la Fialdini si vogliono bene. Non è vero che si odiano…

