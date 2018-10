È uno dei volti più amati della televisione italiana. Stiamo parlano di Alessia Marcuzzi, giunonica bionda sulla cresta dell'onda da quasi trent'anni. Il suo esordio è nel 1991 su Telemontecarlo nello show Attenti al dettaglio. Nella stagione televisiva 1991/92, partecipa come valletta parlante nel programma tv Qui si gioca e poi partecipa ad Amici mostri un programma per bambini. Tra il 1992/1993, Alessia Marcuzzi conduce Novantatré al fianco di Umberto Smaila. Nel 1994 è al fianco del grande e compianto Gigi Sabani, conduce sulla Rai Il grande gioco dell'oca. Dal novembre 1995 passa a Mediaset e conduce con grandissimo successo Colpo di fulmine che nel ’96 passa ad essere un appuntamento quotidiano anziché rilegato solo al sabato pomeriggio.

Il programma è condotto da Alessia Marcuzzi per due anni. Il suo fisico giunonico e statuario, come la sua verve e la sua simpatia non passano inosservati ai responsabili di Italia 1 che la scelgono per la conduzione della trasmissione musicale estiva di punta: conduce sette edizioni di "Festivalbar", dal 1996 al 2002, affiancando di volta in volta Amadeus, Daniele Bossari, Fiorello. (Continua a leggere dopo le foto)



Nel 1997 sempre su Italia 1 conduce "8mm prime time" (con Paolo Brosio) e il tv-magazine "Fuego!". Il 1998 è l'anno del record: il suo nome contribuisce a far scoppiare il boom della moda dei calendari - spesso abbinati a riviste - nei quali bellissime ragazze, volti noti della tv, della moda, del cinema e dello spettacolo, mostrano le loro grazie in pose artistiche, che fanno sognare gli italiani. Il mensile Max le dedica dodici scatti, che arrivano a vendere oltre 650.000 copie. La sua immagine si diffonde in ogni dice, ed è ormai difficile non riconoscere il volto (e il fisico!) di Alessia Marcuzzi.

La popolarità di Alessia Marcuzzi cresce: subito dopo il calendario, e per tre anni consecutivi (fino al 2000) conduce "Mai dire gol" (Italia 1) con la Gialappa's band. Nel corso nel nuovo millennio ha condotti numerosi programmi di successo come ''L'Isola dei famosi'', '' Le Iene '' e il ''Grande Fratello''. La sua vita sentimentale è stata abbastanza travagliata. Alessia Marcuzzi è stata compagna di Simone Inzaghi, ex calciatore e attuale allenatore Simone Inzaghi, dal quale ha avuto un figlio, Tommaso, nato il 29 aprile del 2001, poi con il cantante e conduttore Francesco Facchinetti (figlio di Roby Facchinetti dei Pooh). Da questa relazione, nel 2011, è nata Mia.Dal 2014 Alessia Marcuzzi è sposata con Paolo Calabresi Marconi, un produttore televisivo. L’unione tra i due è stata celebrata nei pressi di Londra, con pochi amici e parenti ma con tanto stile. Anni dopo il matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, tutti attendono l’annuncio della nuova gravidanza di Alessia Marcuzzi. “Ho avuto due figli con due uomini diversi – ha spiegato la conduttrice qualche tempo fa – ora sono sposata con un altro. Non ho fatto come mamma e papà, che si sono fidanzati a 16 anni e sono ancora insieme: un modello che mi piaceva ma non ho saputo replicare. Non riesco a placarmi”. Alessia Marcuzzi è nata a Roma l'11 novembre 1972, è alta 178 centimetri e pesa 65 chilogrammi.

