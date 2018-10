Lo strazio della vip eterna ragazzina: “Un aborto a 26 anni”

Il primo novembre compirà 55 anni ma ha ancora l’aspetto di una ragazzina. Ha iniziato a muovere i primi passi in tv a Non è la Rai e da lì la sua carriera è decollata. Stiamo parlando di Antonella Elia oggi protagonista di Tale e quale show. La Elia di recente ha parlato della sua vita al settimanale Chi e ha raccontato un grande dramma che ancora, dopo quasi 30 anni, non è riuscita a metabolizzare. “Il mio rimpianto più grande? Un aborto a 26 anni – ha raccontato a Chi Antonella Elia - Non ne ho mai parlato, ma è ora di liberarmi da questo peso”. La Elia non aveva mai parlato di questo dramma intimo ma ora, alla soglia dei 55 anni, ha deciso che era giunto il momento di liberarsi di un peso. Non è stato un aborto spontaneo, ma un’interruzione volontaria di gravidanza. È stata proprio lei a scegliere di non portare avanti la gravidanza. Ma oggi se ne pente. Perché quella scelta ha cambiato per sempre la sua vita. Continua a leggere dopo la foto

La motivazione? Non voleva crescere un figlio con la persona con la quale lo aveva concepito: “Non volevo crescere un bimbo con un uomo con cui non avrei costruito nulla. Volevo essere libera e ora quella voglia di libertà mi si è ritorta contro. Ero giovanissima, lavoravo a ‘La Corrida’, con Corrado, e così ho segnato la mia vita”, ha detto. Ma ora sente la mancanza di quel figlio, quel figlio che non ha mai conosciuto. Che lei stessa non ha voluto mettere al mondo. Continua a leggere dopo la foto

Non si è mai perdonata per quella scelta che ha cambiato per sempre la sua vita: “Mi sento incompleta per non aver realizzato una cosa bella”. Da quell’aborto Antonella Elia non ha mai più provato a mettere al mondo un bimbo: “Non ho più incontrato l’uomo giusto e oggi sono sola”. Ma a un certo punto della vita la solitudine non è la migliore compagna: “Oggi il pubblico è diventato la mia famiglia”, ha detto Antonella con un filo di tristezza. Continua a leggere dopo la foto

Mentre racconta a Chi il suo dramma del passato, Antonella Elia scoppia a piangere. Quell’aborto l’ha segnata per sempre e non riesce a capacitarsi di aver fatto la scelta che ha fatto. Ora, quando torna a casa, ad aspettarla a casa ci sono Gibo, il suo migliore amico che scende a Roma da Mantova ogni venerdì, e Fabiano, il suo ex del quale la Elia ha detto:“Forse è colpa mia, non so staccarmi da lui. Ma siamo felici così: è un’amicizia speciale”.

“54 anni e non sentirli”. Antonella Elia al top: com’è diventata la valletta di Mike



fbq('track', 'Gossip');