Incidente ieri a ''Pomeriggio Cinque''. Mentre Barbara D'Urso parlava la regia ha avuto un problema tecnico e sullo schermo è comparsa una donna misteriosa. Barbara D'Urso è entrata nel panico e durante la diretta del programma pomeridiano ha chiesto subito delucidazioni alla regia. “Nooo, non mi dite che ore che… Che è questa schermata Studio Palatino Roma? Chi è quella? Chi è questa? Chi è? Chi è? Freeze. Mi hanno fatto il freeze allo studio di Roma. Chi è? Che cosa sta succedendo? Regia? Mi ridate il collegamento, stiamo dentro al nostro studio. Non so chi è questa signorina. Non mi lasciate in collegamento così. Dai, andiamo avanti regia”, ha detto la regina dei pomeriggi Mediaset durante la diretta del programma. Ma cosa è successo? Perché sul monitor di ''Pomeriggio Cinque'' è comparsa una donna misteriosa? E chi è quella donna? (Continua a leggere dopo la foto)



Sui social gli utenti si sono scatenati con meme, gif e battute. Nella puntata andata in onda ieri sono continuate le frecciatine per Alfonso Signorni, direttore del settimanale ''Chi'' e opinionista del reality show ''Il grande Fratello vip''. L’anno scorso il direttore di Chi aveva più volte criticato il Gf della D’Urso. È probabile, quindi, che questi continui paragoni tra la sua edizione Nip e quella Vip Barbara li faccia proprio perché ancora risentita. A buttare benzina sul fuoco ieri ci ha pensato Riccardo Signoretti.

“Chi partecipa a certi programmi e poi accusa gli altri di fare trash forse dovrebbe smettere di salire sul piedistallo e ammettere che siamo tutti sulla stessa barca”. Si riferiva forse a Signorini? Noi questo non lo sappiamo. Quello che possiamo fare, però, è riportare la risposta di Barbara d’Urso. “Non so a chi tu ti riferisca” ha infatti replicato ironicamente la conduttrice. Sarà davvero così?

Quella di oggi non è la prima volta in cui i telespettatori percepiscono il particolare astio di Barbara D’Urso nei confronti di Alfonso Signorini. La scorsa settimana infatti, dopo le accuse mosse nei confronti di Silvestrin, la conduttrice di Pomeriggio 5 aveva preso le difese dell’attore senza, tuttavia, risparmiare critiche alla conduzione.

Incidente hot per Barbara D’Urso a Domenica Live