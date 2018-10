È arrivato l'atteso momento del falò di confronto tra Valeria Marini e Patrick Baldassari a Temptation Island Vip. Martedì 10 ottobre è andata in onda l'ultima puntata del reality delle tentazioni che ha visto protagoniste le ultime tre coppie ''in gara'': Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Alessandra Golastra e Andrea Zenga e Valeria Marini e Patrick Baldassari. Il falò della coppia 'stellare' inizia con i famosi video della Marini e del suo tentatore, lo spagnolo Ivan (ex Uomini e Donne e Isola dei famosi Spagna). In queste immagini, arriva anche il bacio tra i due, a stampo, e più di una volta. Patrick è basito: "Io sto guardando lei che si fa la storia con questo qui". Patrick è davvero provato, poi ecco arrivare Valeria che è la prima ad iniziare a parlare. "Hai detto delle cose che mi hanno ferito. - fa sapere - A differenza tua, io ho subito del cose nel privato che mi hanno fatto male. Una cosa che è importante per me è sapere che tu mi volevi bene, ma non mi sembra così. La tua indifferenza, da quando abbiamo ripreso il nostro rapporto, mi ha distrutta." (Continua a leggere dopo la foto)



Arriva il confronto finale e Valeria è furiosa, delusa e amareggiata con il suo fidanzato. La Marini, infatti, non ha apprezzato le parole usate da Patrick per descriverla e queste l'hanno veramente ferita. ''Non hai mai toccato nessun argomento per noi. Per me è importante sapere che tu davvero mi volevi bene. Io ti ho voluto mandare delle provocazioni. A me mancano le tue attenzioni. Sono felice di aver fatto questo percorso. Io l'ho capito. Tu parli di me come un manifesto, non come una donna". Da Ivan dice di aver ricevuto solo delle attenzioni, "è stato carino con me e mi ha fatto capire cosa cerco e voglio".

Continua il botta e risposta, ma non si arriva a capo di niente. Valeria Marini chiede amore, Patrick Baldassari rispetto. Valeria Marini è delusa per come lui parla di lei e Patrick Baldassari è deluso dai suoi comportamenti. Simona Ventura fa allora rivedere le immagini di Valeria e Ivan, che fanno infuriare Patrick. I toni si alzano, i due litigano con forza. "Io vorrei che Patrick mi facesse le sue scuse per come ha parlato di me" afferma la Marini. "Io non posso farle le mie scuse dopo aver visto video improponibili. Le mie risposte dure sono arrivate perché io volevo mandare un messaggio a lei".

Arriva la domanda di rito: "vuoi uscire con o senza Patrick?" chiede Simona alla Marini, che risponde di voler andar via senza lui. Patrick replica "Ideam". I due se ne vanno senza neppure salutarsi, sotto gli occhi sbigottiti della Ventura (grande amica di Valeria Marini ). Insomma, l'ultima puntata di Temptation Island Vip 2018 termina con netto 3-0- Tre coppie su tre hanno deciso di dirsi addio. Per Patrick Baldassarri e Valeria Marini, Sossio Aruta e Ursula Bennardo e Alessandra Golastra e Andrea Zenga, il viaggio nei sentimenti termina con una rottura, nessuna delle tre coppie lascia il falò definitivo insieme.

