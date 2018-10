Simona Ventura e Gerò Carraro: amore al capolinea. Le avvisaglie c'erano già state nei giorni scorsi, nelle settimane precedenti ma adesso è davvero ufficiale. La storia d'amore tra Simona e il figlio d'arte è giunta a conclusione. Dopo sette anni di fidanzamento, dunque, la Ventura torna single. E la notizia arriva a poche ore dalla nuova puntata di Temptation Island Vip, programma televisivo che ha riabilitato, nuovamente, proprio la conduttrice torinese grazie agli ottimi ascolti e il seguito del suo reality-show. Però, come spesso accade nella vita della Ventura, non tutto va alla perfezione: se il lavoro è in un periodo buio c'è l'amore, se il lavoro va a gonfie vele ci sono i problemi sentimentali. Non è la prima volta che capita: agli albori del duemila, nel suo periodo di massimo successo televisivo, i problemi con Stefano Bettarini la fecero rallentare parecchio. (Continua a leggere dopo la foto)



E proprio lei, nelle scorse settimane, al Corriere della Sera ha rivelato di aver subito anche degli attacchi pesantissimi: "Dovevo fare ogni settimana il test anti-droga perché volevano togliermi i figli". Già, Niccolò e Giacomo che adesso sono diventati grandi e sono riusciti a far riavvicinare mamma e papà. Perché tra Stefano Bettarini e Simona Ventura adesso i rapporti sono più distesi anche grazie alla presenza di Nicoletta Larini, fidanzata dell'ex calciatore. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma dicevamo della fine della storia d'amore tra Simona Ventura e Gerò Carraro. A dare notizia dell'addio sono le foto esclusive pubblicate dal settimanale 'Chi', in edicola da mercoledì 10 ottobre, in cui la conduttrice torinese è al ristorante con l'ex marito Stefano Bettarini e il resto della famiglia per festeggiare il 20esimo compleanno del primogenito Niccolò. "Simona è tornata single - si legge - e, nonostante le smentite di quest'estate dopo la pubblicazione delle foto di lui con un'altra, ora la loro rottura è ufficiale". (Continua a leggere dopo la foto)



Già lo scorso settembre, la conduttrice di Temptation Island Vip, aveva confidato di vivere un momento di difficoltà con il compagno, scandito anche dai problemi di salute della madre. I nervosismi però, dopo qualche tempo erano rientrati. A marzo poi, sono arrivate nuove voci di crisi, diffuse da Novella 2000 e smentite da SuperSimo in persona. Questa estate in seguito, gli scatti in compagnia di un’altra donna, non lasciavano dubbi anche se la Ventura aveva confidato si trattasse del loro avvocato.

