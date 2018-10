Periodo storto per Elisa Isoardi che sta affrontando con la sua nuova esperienza televisiva un flop senza precedenti. Dopo l'interrogazione di Michele Anzaldi alla Commissione di Vigilanza Rai per il calo d'ascolti, l'attenzione è alta sui risultati de "La prova del cuoco" che ieri ha realizzato 1.221.000 spettatori con il 12.18% di share. Su Canale 5 "Forum" mantiene la media e le distanze conquistando 1.304.000 telespettatori con il 16.27% di share. Vanno riconosciuti i tentativi de "La prova del cuoco" di cambiare rotta e sterzare verso il pubblico. Da segnalare in questo senso l'inserimento di una rubrichetta, "Scrivono di noi", in cui la Isoardi mostra gli screen dei quotidiani locali che scrivono del programma, oltre alle ospitate della stessa Isoardi in altri programmi della Rai, come "L'Eredità" di Flavio Insinna. Ora però la negatività non deriva dai numeri ma da un pizzico di ignoranza. Ormai una cifra stilistica per la conduttrice che, nella sua ingenuità, intenerisce e lascia comunque un sincero sorriso sulle labbra. (Continua dopo il video e la foto)



L'ospite del giorno è Pino Insegno, attore ma soprattutto storico doppiatore di Jamie Foxx, Viggo Mortensen, Will Ferrell e Mark Wahlberg. Quando l'attore improvvisa una gag con Andrea Lo Cicero per doppiare la sua introduzione, la Isoardi chiede a Insegno: "Fammi la voce di Russell Crowe". Non una ma due volte e anche quando tutti si ammutoliscono, lei lo richiede: “Dai fammi ‘Al mio segnale scatenate l’inferno…’”, ma niente da fare, non capisce che si tratta di un altro doppiatore e arriva imbarazzata la risposta di Pino Insegno: "E quello è quell'altro, è Luca Ward".

Niente, non ce la fa, anzi, non ce l’ha fatta. Poi il programma è continuato come se nulla fosse, ma la gaffe è restata nella mente di alcuni telespettatori che non hanno atteso di farla rimbalzare sui social. In questi giorni poi (e l’ospitata di Insegno ne è la dimostrazione), "La prova del cuoco" sta cambiando pelle. O almeno ci prova. Dopo il primo mese non esaltante e soprattutto poco lusinghiero sul piano degli ascolti, Elisa Isoardi continua a tenere fede al suo stile scanzonato e genuino.

Migliorano gli inserimenti di Andrea Lo Cicero, che inizialmente ha faticato a trovare la giusta amalgama con il format, aumentano i momenti di disimpegno con l'inserimento di un personaggio d'onore al giorno. Ieri è stato il turno di Monica Setta, grande ritorno in Rai e in tv. Quest'oggi è toccato a Pino Insegno mentre domani, mercoledì 10, sarà il turno di Franco di Mare. Giovedì 11 sarà il turno di Sebastiano Somma mentre venerdì 12 chiude la rassegna degli ospiti un altro gradito ritorno, quello di Alda D'Eusanio.

