“Sei aborti consecutivi”. Il dramma della coppia vip sconvolge tutti

Ci sono cose nella vita di una coppia che cambiano per sempre l’equilibrio della coppia stessa. Cose felici, certo, come la nascita di un figlio. O un matrimonio. E cose tristi. Come un aborto. Un aborto è una roba immensa che non sempre una coppia riesce ad accettare. Un aborto. Immaginatevi che cosa possono scatenare, invece, 6 aborti. Sì, avete letto bene: 6. Sei, come vi pare. Ma quello è. È successo a una coppia vip che ha deciso di raccontare quel trauma immenso in televisione. Amaurys Perez e sua moglie Angela Rende hanno raccontato a Vieni da me tutta la sofferenza che hanno vissuto quando, subito dopo il matrimonio, non riuscivano a mettere al mondo un figlio. Una cosa difficilissima da accettare. Che fa male. . "Abbiamo avuto sei aborti - ha confessato Amaurys - Ci siamo sposati nel 2006 e il primo figlio è arrivato solo nel 2010, quando non ci speravamo più" ha raccontato il campione di pallanuoto ed ex concorrente de L’Isola dei famosi. Continua a leggere dopo la foto

Il campione di pallanuoto e la moglie, oggi genitori dei tre figli Cristian, Gabriel e Daisy, ci hanno messo tantissimo per riuscire a procreare. E, anche se in genere queste cose sono private, hanno deciso di parlarne comunque. Anche per far sapere a tante coppie che hanno vissuto il loro stesso dramma che sopravvivere si può. E spesso la provvidenza aiuta. Però non bisogna mollare, anche se a volte, nei momenti più bui, il desiderio di mollare tutto, c’è eccome. Continua a leggere dopo la foto

Amaurys e la moglie le hanno provate tutte per concepire un figlio. "Abbiamo girato il mondo pur di riuscire a fare un figlio ma i medici ci avevano assicurato che non ce l’avremmo mai fatta. In quei quattro anni abbiamo fatto e provato di tutto pur di avere un bambino. Abbiamo provato varie inseminazioni, sono diventato praticamente un ginecologo esperto" hanno raccontato a Caterina Balivo. Però avevano davvero perso le speranze. Continua a leggere dopo la foto

Poi, dopo anni, arriva la notizia che Angela è incinta. "Ci eravamo arresi, volevamo adottare e dare così una famiglia a qualche bambino abbandonato. Poi però Angela è rimasta incinta". Dopo 4 anni di lacrime arriva finalmente la notizia che avevano tanto atteso. E nel 2010 è nato Gabriel. Un anno dopo è arrivato Christian, per poi fare tripletta nel 2017 con la piccolissima Daisy.

