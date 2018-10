Prima allontanata, ora osannata. Antonella Clerici torna a far parlare di sé e indovinate un po’, riguardato la sua creazione, ovvero “la prova del cuoco”. Beh, per la Clerici sarebbe un ritorno in grande stile. In tanto rimpiangono la sua assenza ma un commento dell’autore riaccende le speranze. Perché parliamoci chiaro: Antonella Clerici non ha mai nascosto di avere sempre nel cuore La Prova del cuoco e le parole dell’autore, scritte in un commento, fanno sperare che forse la conduttrice potrebbe anche ripensarci e tornare a prendere il posto che ha lasciato con tanta fatica. La bella presentatrice ha più volte fatto gli auguri alla sua Elisa Isoardi, mostrando per lei una simpatia che è sempre stata ricambiata. Ma adesso pare che, dopo il flop di ascolti, la presenza della Clerici venga rimpianta dagli autori e dai vertici Rai. Non è stato un abbandono facile per Antonella. Lasciare la Prova del cuoco le è costato un bel po’. La conduttrice sapeva benissimo che non il suo pubblico non l’avrebbe mai dimenticata, ma di certo non si aspettava una così forte richiesta di ritorno. (Continua dopo la foto)



Elisa non è piaciuta quanto lei anche se ce l’ha messa tutta per farsi apprezzare. La Isoardi però non è un volto che piace come il suo. Ad accedere le speranze di un ritorno alle origini un post che la conduttrice Rai aveva pubblicato sul suo profilo Instagram. Ma nulla di fatto. Lei non ha ufficializzato ancora nessun ritorno. C’è un commento però al suo post che fa ritornare a sperare di vederla dietro al mitico bancone della sua Prova del Cuoco. Quale? Quello di Peppe Bosin, l’autore del programma, che scrive: “Eravamo una famiglia”, un senso di appartenenza che solo con la Clerici il programma ha avuto forte.

Speriamo che il suo commento dia ai fan della conduttrice la speranza di ritrovarla di nuovo nel programma mattutino Rai. Ma la cosa che potrebbe davvero far infuriare la Isoardi è proprio quel ‘passato’ sul verbo. L’autore avrebbe potuto dire: “siamo” e invece ha detto “eravamo”. Cosa sta a significare? C’è aria di maretta tra la troupe di autori e la conduttrice? E cosa ne pensano, nel caso, i piani alti di viale Mazzini? Senza dubbio è che con queste forti affermazioni, l’autore sta dicendo che ora il senso di famiglia, di condivisione e lo spirito di unione si è perso?

Non vogliamo alimentare alcuna polemica, ma leggendo tweet, post e commenti, sembra che agli spettatori manchi proprio quel calore umano che Antonella Clerici trasmetteva dall’inizio alla fine in ogni puntata e quell’atmosfera casalinga che si respirava in studio. L’Italia nel frattempo è combattuta: chi da una parte si schiera con la Isoardi, per l’altra questa “Prova del cuoco” è un vero e proprio supplizio televisivo. Dov’è quindi la verità? Come sempre, nel mezzo…

