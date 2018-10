Scivoloni, gaffe, errori. Chiamateli come volete, ma ogni giorno i quiz nostrani mettono in luce dei veri propri ''vuoti culturali'' che fanno rabbrividire. Concorrenti che si ritrovano spesso e volentieri a rispondere a delle domande di cultura generale con dei veri e propri 'sfondoni' che lasciano pubblico, telespettatori e conduttori senza parole. È il caso l'Eredità, quiz tra più longevi della televisione italiana, che ha registrato una vera e propria impennata di gaffe. Dal concorrente a cui proprio non viene la parola "locatario" (l'unica lettera mancante era la 't') a quella che parla di "pollice oblungo" (evidentemente era 'opponibile). Ma quest'ultima, sicuramente, stacca tutte le altre. E il distacco è enorme. Già, perché la domanda al quiz preserale era di quelle piuttosto semplici: "Sulle montagne del Perù nasce...". Contando che le opzioni rimaste erano due, il Rio delle Amazzoni e la Dora Baltea, la risposta era facilissima. (Continua a leggere dopo la foto)



E invece no, il concorrente, sotto gli occhi sconcertati di Flavio Insinna, ha risposto ''Dora Baltea'' (affluente del Po). ''La Dora Baltea in Perù, il Rio delle amazzoni in Basilicata #leredita'', ''Come stai messo a geografia?Abbastanza bene. Quale fiume nasce dalle Ande, Rio delle Amazzoni o Dora baltea? Dora Baltea'', sono alcuni tweet pubblicati dai telespettatori. Gaffe televisive con milioni di occhi fissi sulla televisione sono entrate nella storia dei media, generando imbarazzi collettivi, come la leggendaria "caduta sull'Uccello" di una concorrente di Mike Buongiorno.

Se la geografia si è rivelato il tallone d’Achille di molti partecipanti ai quiz nostrani, la situazione non migliora di certo spostandoci sul versante storico. Chiamati ad indicare l’anno in cui “Adolf Hitler viene nominato cancelliere“, i concorrenti dell'Eredità hanno inanellato, uno dopo l’altro, una grottesca sequela di sfondoni ben oltre i limiti del verosimile: 1948, 1964, 1979, queste le risposte fornite, sotto lo sguardo sconcertato del conduttore. Tra le gaffe possiamo ricordare Amadeus. Il conduttore perse la pazienza con Pedro Valti, che durante le domandone a L’Eredità del 2005 dette risposte un po’ a caso, con fare da bullo di provincia. Il conduttore lo guardò con occhi spiritati cercando la rissa, poi lo cacciò dal studio. La sua risposta fu La cipolla.

Il numero uno di tutti i tempi è stato però il signor Giancarlo a ''La Ruota della Fortuna'', condotto da Mike Bongiorno e con Paola Barale come valletta. Giancarlo, di fronte a un tabellone quasi del tutto completo, invece di dare la risposta esatta eclamò, a proposito delle Amazzoni ''Vinsero battaglie grazie alla loro fig*''. Ovviamente la risposta era ''foga'', ma grazie a quella gaffe, nonostante il passare degli anni, il signor Giancarlo è rimasto nella storia della televisione.

