Grande Fratello Vip, anche la terza puntata è andata. In breve, dopo la prima eliminata, Lisa Fusco, il secondo concorrente che ha dovuto lasciare la Casa è stato Valerio Merola col 47% dei voti. Una percentuale molto alta considerando che in nomination erano in quattro. La settimana in corso, invece, vedrà sfidarsi al televoto Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo. Maurizio Battista, invece, alla fine è rimasto al reality dopo che la sua compagna Alessandra è entrata a dargli forza. Nel corso della diretta, poi, ci sono stati diversi momenti in cui l'emozione ha preso il sopravvento. Come quello in cui Silvia Provvedi è stata incalzata da Ilary Blasi sulla fine della storia con Fabrizio Corona. Ma è stato soprattutto il confessionale di Francesco Monte a commuovere il pubblico in studio e a casa. L'ex tronista di Uomini e Donne in settimana ha parlato spesso della mamma scomparsa e, dopo aver visto i filmati, ne ha parlato anche in diretta prima di essere raggiunto da papà Angelo. (Continua dopo la foto)



Francesco si è sfogato e ha condiviso con i coinquilini e con gli spettatori una delle pagine più dolorose della sua vita: la morte di mamma Emma. È successo 7 anni fa, ma è una ferita ancora aperta, che non si rimarginerà mai, tanto più che il 31enne ha ammesso di avere un grande rimpianto. Quello di essere stato tanto superficiale in alcuni momenti, quando non riusciva a rendersi conto della situazione, a capire il senso di ciò che stava accadendo.

E mentre ricordava in diretta quel periodo difficile e spiegava il suo stato d'animo, gli scendevano le lacrime tanto gli fa ancora male il solo pensiero di aver sottovalutato la cosa. A quel punto è intervenuto Alfonso Signorini che, con poco tatto, gli ha fatto una domanda forte, indelicata. “Hai fatto in tempo a dire a tua madre che le volevi bene?”, gli ha domandato. Francesco, in preda al pianto, ha risposto un secco no prima di raggiungere e abbracciare gli altri concorrenti.

Visualizza questo post su Instagram Francesco ricorda la sua amata mamma Emma... ❤️ #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: Ott 8, 2018 at 2:43 PDT

NON SI POSSONO TRATTARE CERTI ARGOMENTI CON TANTA SUPERFICIALITÀ E INDELICATEZZA.

"HAI FATTO IN TEMPO A DIRE A TUA MADRE CHE LE VOLEVI BENE?"

Quel no mi ha spezzato il cuore. Alfonso pensa a votare i culi, l'empatia e il buon gusto non ti appartengono #GFVIP — Adri (@AdrianoBenenati) 8 ottobre 2018





In studio è calato un gelo imbarazzante dopo la domanda di Signorini. In rete, invece, si è scatenata la bufera. Tanti utenti hanno condannato la frase dell'opinionista, che ha peccato di insensibilità con quella domanda a bruciapelo che nessun figlio vorrebbe sentirsi rivolgere. E sono piovuti commenti altrettanto forti, di questo tipo: “Quel no mi ha spezzato il cuore. Alfonso pensa a votare i cu*i, l’empatia e il buon gusto non ti appartengono #GFVIP”, “Complimenti Alfonso Signorini stasera con questa domanda di me**a hai superato tutte le altre..#gfvip”, “La tocca sempre pianissimo. Un tatto che manco un cavernicolo”, si legge su Twitter tra i tanti messaggi.

Grande Fratello Vip. Gaffe di Ilary Blasi (a microfoni aperti)