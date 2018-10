Pamela di ‘Non è la Rai’ 23 anni dopo. Che fine ha fatto la ‘nemica’ di Ambra

Vi ricordate Pamela Petrarolo? Se il nome non vi dice niente dovete pensare a uno dei volti di punta della trasmissione Non è la Rai, quando ancora adolescente si dimenava nello studio Mediaset insieme al nutrito gruppo di ragazze che animavano la trasmissione. Sull'onda del successo ha pubblicato due album musicali per l'etichetta RTI Music (Io non vivo senza te, 1994 e Niente di importante, 1995). Successivamente ha intrapreso la carriera di attrice teatrale e di inviata per alcuni programmi televisivi, e ha partecipato nel 2006 alla terza edizione del reality show La fattoria, incidendo nello stesso anno un singolo promozionale intitolato Tomato de amor per l'etichetta Media Records. Dotata di una grande voce (era una delle poche a non cantare in playback) Pamela torna sul mercato discografico con un nuovo album. "A metà'' sarà in vendita a partire dal 19 ottobre prossimo. Il singolo di lancio ''Vivere a metà'', è stato scritto dal giovanissimo Nicola Lombardo e accompagnato dal remix del dj producer VAGO.(Continua a leggere dopo la foto)



“La voce di Pamela ora graffia, - si legge sul comunicato stampa - poi accarezza, per esplodere ancora e ancora di energia. La generosità nel concedersi al pubblico è la matrice del suo carisma. In bilico tra due metà della stessa anima. La ragazzina prodigio che con le sue performance teneva milioni di spettatori incollati allo schermo, - si legge ancora - e la donna che oggi continua ad amare la musica con la naturale urgenza di emozionare e coinvolgere quel pubblico che da sempre le si dimostra affezionato''.

Pamela con la sua frangetta castana e il sorriso ampio era la “rivale” di Ambra. A distanza di anni, la Petrarolo ha raccontato al settimanale Spy la sua versione dei fatti. Una volta per tutte ha parlato del programma che l’ha resa celebre e del suo rapporto con Ambra. ''È stato il programma che mi ha fatto conoscere al grande pubblico come potrebbe non farmi piacere? Quello è stato il primo vero reality della storia, anche se senza telecamere. Noi facevamo tutto, lì dentro: corsi di dizione e recitazione, avevamo una sala per studiare e per finire i compiti di scuola, ci preparavano per la parte artistica del programma...''.

Mamma di una bambina di due anni e di una di cinque, Pamela ha parlato della malattia che ha compito sua figlia. “Angelica, che ha 2 anni, è nata con una malformazione congenita alla testa. Nessuno se n’era mai accorto. Poi il sesto senso materno mi ha fatto capire che c’era qualcosa che non andava e, da lì a poco, è stata operata d’urgenza. I medici mi hanno detto che è stato un miracolo, perché se non me ne fossi accorta avrebbe rischiato rischiato di morire nel sonno. Ora sta bene. Viene monitorata ogni sei, nove mesi, ma il pericolo è scampato e io, Angelica, Alice, che ha 5 anni, e il loro papà siamo tutti più sereni''.

Era uno dei volti di ‘’Bim Bum Bam’’. Indimenticabile Carlotta: ecco che fine ha fatto