Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo sono i nominati della terza puntata del Grande Fratello Vip 2018. Una puntata piena di emozioni con Francesco Monte che ha messo un punto definitivo alla sua storia con Cecilia Rodriguez, dallo scorso anno fidanzata con il ciclista ed ex concorrente della seconda edizione del reality show Ignazio Moser, e Silvia Provvedi che ha chiuso la porta a Fabrizio Corona, suo ex fidanzato da questa estate. L'eliminato della serata è stato invece Valerio Merola, che ha perso il televoto contro Elia Fongaro, Jane Alexander e Ivan Cattaneo. Merola è stato votato da una maggioranza decisamente netta: addirittura il 47% del pubblico ha voluto che uscisse dalla Casa più spiata d’Italia. Probabilmente avrà pesato la rivalità evidente con Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin. All’inizio del reality Merola e Battista sembravano aver legato molto, ma quando il comico ha nominato l’ex conduttore qualcosa tra loro si è spezzato. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma la terza edizione del Grande Fratello Vip non decolla, anzi, pare che gli ascolti del reality show stiano scendendo in picchiata di puntata in puntata. Questo dato è dovuto anche dalla lunghezza della trasmissione, lunga, lunghissima, senza alcun motivo. Il terzo appuntamento con Ilary Blasi&Co. si è conclusa in piena notte. Era l'una e trentotto minuti quando una stanchissima Lady Totti ha mandato tutti a casa augurando la buonanotte e facendo una clamorosa gaffe. La conduttrice ha risentito di una certa stanchezza sia durante il programma. "Chiudo il televoto, anzi lo apro scusate!", ha detto durante la puntata.

Per poi cedere nei saluti finali, quando si è sfogata per la lunghezza estenuante del programma non accorgendosi di essere ancora a microfono aperto. "No scusate ragazzi, io so' na rincojonita", ha detto ad Alfonso Signorini mentre usciva dallo studio. Ma il microfono era aperto e tutta Italia ha sentito le parole della conduttrice. Una terza puntata lunga, lunghissima, dicevamo, tirata avanti da clip inutili, da prove senza senso fatte nella casa che non fanno davvero ridere nessuno, e momenti di grande imbarazzo.

Gli autori hanno ripreso le storie di Francesco Monte, lo scorso anno abbandonato in diretta tv dalla fidanzata Cecilia Rodriguez per Ignazio Moser, e di Silvia Provvedi, ex compagna di Fabrizio Corona. Nessuna novità, insomma, cose viste e riviste che non hanno entusiasmato i telespettatori del reality show condotto da Ilary Blasi. Dinamiche tradizionali per il reality, ma un po' sottotono a causa di un cast che al momento sembra non riuscire a spiccare il volo. E la puntata - se non si tiene conto della gaffe della stanca Ilary Blasi - non finisce certo tra le più memorabili.

GF Vip. Ilary Blasi sceglie un look maschile e Alfonso Signorini la stronca