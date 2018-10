Un lutto troppo pesante da superare: Roberta Capua scoppia a piangere in diretta

“Questo è un colpo basso, non ho mai voluto rivedere questo video. È difficile, è troppo presto per poterne parlare senza emozionarsi. L’ho conosciuto grazie a Miss Italia, anche se lui non ha condotto l’edizione vinta da me nel 1986. Nelle sue edizioni lui amava invitare le Miss degli anni precedenti, mi sono prestata per questa scena ispirata a Via col vento. È un orgoglio vedere che gli studi Rai della Dear sono stati dedicati a lui, ne sono felice ma avremmo preferito che non ce ne fosse stato bisogno”. È Roberta Capua a parlare. La conduttrice è stata ospite a "Vieni da me" di Caterina Balivo, che ha ripercorso alcune tappe della sua carriera. Ma la bella Roberta non ha retto quando è stato riproposto un filmato tratto da una vecchia edizione di Miss Italia condotta da Fabrizio Frizzi, uno sketch in cui lei e il presentatore amatissimo, scomparso a marzo scorso, si divertivano a vestire i panni di Rossella e Rhett di Via col vento. (Continua dopo la foto)



Un ricordo ancora straziante per la Capua, che infatti è scoppiata a piangere in diretta. Il pubblico in studio, alla vista di quella scena, non ha potuto incoraggiarla con un lungo applauso. E così quello social, che seppur virtualmente, si è emozionato. Sono passati quasi 7 mesi dalla morte di Fabrizio, che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di colleghi e spettatori. E Roberta probabilmente non si aspettava di rivedere quel vecchio video.

A proposito di Miss Italia, il concorso che lanciò Roberta nel 1986, a 'Vieni da me' si è anche parlato di sua mamma, Marisa Jossa, aveva vinto la stessa fascia ma nel 1959. "Di questa cosa in casa mia non si è mai parlato. Ho fatto anche io Miss Italia solo per curiosità", ha raccontato la Capua, che ha poi commentato anche lo scandalo delle foto hot della neoeletta Carlotta Maggiorana: “Nel 1986 per delle foto di nudo il titolo sarebbe stato tolto, ma oggi… Ormai vediamo di tutto, le foto di Carlotta Maggiorana erano per giunta una paparazzata a tradimento. Io non sarei più così severa in queste cose. E giustamente, infatti, non lo sono stati”.

La Capua ha poi voluto fare un omaggio particolare al compianto Luciano Rispoli, lanciando anche una frecciatina alla Rai che, a 2 anni dalla sua scomparsa, si è un po' dimenticata di lui a suo avviso. “Il mio mentore, il padre spirituale che mi ha insegnato tutto, sul lavoro e nella vita – dice di Rispoli - Troppo poco si parla di lui. Luciano Rispoli è stato un grande della televisione italiana, in questo forse la Rai è stata un po' ingrata. Era un uomo straordinario, intelligente di cultura. Ha fatto una tv di garbo. Mi piacerebbe vedere una puntata di Techetecheté o di qualche altro programma dedicata a lui”.

