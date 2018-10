Per la terza puntata del Grande Fratello Vip Ilary Blasi ha deciso di cambiare stile. Decisamente di classe, l’abito che la conduttrice ha scelto è completamente diverso da quelli, forse troppo azzardati, delle prime due puntate. E infatti se nelle scorse settimane le critiche si sprecavano ed erano pochi ad apprezzare, questa volta la situazione nello studio del Grande Fratello Vip si è ribaltata. Questa volta il web approva a pieni voti l’outfit di Ilary Blasi. Piace tantissimo e i commenti sui social sono tutti positivi. Ma non è mancata la stoccata di Alfonso Signorini, direttore del settimanale ''Chi'' e opinionista del reality show più seguito d'Italia. Per la terza puntata Ilary Blasi ha sfoggiato un look molto glamour caratterizzato da un tailleur total black formato da giacca e pantalone a sigaretta, entrambi neri decorati con dei grandi bottoni dorati. Abbinato al completo la moglie di Totti ha scelto un top color avorio molto accollato e per completare il look Ilary ha scelto di legare i capelli in un raccolto. (Continua a leggere dopo la foto)



Per il make up invece ha scelto dei colori caldi sugli occhi mentre ha lasciato molto naturali le labbra grazie ad un rossetto nude. Appena Lady Totti è entrata in studio, Signorini ha sentenziato: "Ilary, ti manca solo il burqa, sei copertissima...". "Visto, beh mi manca solo il cravattino", ha risposto la Blasi. Lo stesso non è stato per l'acconciatura scelta dalla conduttrice. Ilary Blasi ha optato il cosiddetto 'wet look', ovvero una acconciatura dall'effetto bagnato. La scelta azzardata però ha diviso i fan. C'è chi sostiene che la Blasi sia bella in qualsiasi versione e chi invece scherza dicendo che "il parrucchiere andrebbe licenziato".

"Ilary porta improvvisamente in auge i capelli sporchi, mi pare di capire", ironizza qualcun altro. La tendenza 'wet' per i capelli arriva direttamente dagli anni '90, periodo in cui questo tipo di acconciatura era molto diffuso. Nel corso dell'ultima estate 2018, poi, è tornata in voga ma in veste rivisitata e quindi in una maniera meno fissa e più dinamica. Come si realizza? Con spuma e gel a volontà... e tanta fantasia!''.

La terza puntata del GF Vip 3 di questa settimana si potrà rivedere online in streaming sul sito ufficiale Mediaset Play accedendo alla sezione dedicata al reality show dove potrete rivedere anche le altre puntate del reality che sono state trasmesse nel corso di queste settimane in televisione. Sempre su Mediaset Play, inoltre, sarà possibile rivedere in streaming anche tutte le puntate del daytime che sono state trasmesse su Canale 5 e Italia 1.

Ilary Blasi, gaffe sul GF Vip. Non sa di essere ripresa ed ecco cosa le sfugge