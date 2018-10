Michelle Hunziker regina della tv (al momento è a Striscia la Notizia), dei social network (solo su Instagram conta oltre 3 milioni di fan) e ora pure la nuova sfida come imprenditrice. Per chi non lo sapesse, la signora Trussardi ha da poco lanciato Goovi (da good vibes), la linea di bellezza ispirata alle donne e alla famiglia, bambini compresi che comprende integratori, cosmetici e anche pannolini. Tutti vegani. “Più che un brand è una filosofia, a partire dalla campagna che invita tutti ad essere autoironici: la vita non è una passeggiata per nessuno, ma dipende da come la affronti”, ha spiegato al Corriere della Sera. Perché si è buttata nell'imprenditoria? “Per fare qualcosa che io sempre cercato ma non trovavo – ha proseguito - Ho ideato qualcosa che non c’era prima, soprattutto per i bambini: c’è un buco che inizia da quando non sono più bebè e che prosegue fino a quando non diventano ragazzini. Volevo un prodotto senza parabeni, tutto naturale. È nata così una linea vegana anche se io non sono vegana, ma ho un debole per i prodotti non chimici”. (Continua dopo la foto)



Al momento le testimonial di Goovi sono le sue due figlie più piccole, Sole e Celeste (la primogenita, Aurora, è nata dall'amore con Eros Ramazzotti, ndr). Ma non è escluso che arrivi anche il quarto figlio: “Mi piacerebbe molto e ci stiamo provando ma non è detta che succeda. Sarebbe più semplice dire che ho chiuso e non voglio più bambini, così ogni settimana non mi ritroverei su qualche giornale. La verità è che rimanere incinta è un miracolo. Però spero di poter mettere uno dei miei futuri pannolini al mio bebè!”, dice ancora al Corriere.

Nuovo progetto e, forse, quarto figlio a parte, Michelle continua a essere una delle conduttrici tv più amate. Tornata da poco dietro al bancone di Striscia in coppia con Ezio Greggio, li due hanno raccontato che normalmente improvvisano di fronte alla telecamera: “Ricci ci chiama al telefono e dice: ‘Adesso parlate per tre minuti’. Eccolo il nostro copione“, ha detto lui. “La parte dei servizi è curata dagli autori al cento per cento. Noi improvvisiamo. Al massimo si può parlare di un gioco delle parti”, ha quindi precisato lei. Sono come dei “moderni Sandra e Raimondo“, ha concluso Greggio.





E Instagram? Anche lì, sul social tanto caro ai vip, Michelle va fortissimo. Come detto, colleziona più di 3 milioni di fan che, praticamente ogni giorno lasciano like e commenti. Sì, perché la Hunziker è molto attiva e condivide quasi quotidianamente scatti del suo privato. Molti sono di famiglia, come quelli delle sue piccole testimonial di Goovi o che giocano al parco, ma non mancano quelli del marito Tomaso e di Aurora. Una delle ultime foto, però, vede proprio lei protagonista. Ed è super, super sexy: Michelle si mostra seduta su un muretto con degli stivaletti neri di pelle e una gonna dallo spacco vertiginoso. Davvero vertiginoso: quasi al limite. E commenta lo scatto così: "Dipende tutto da una virgola. Basta aspettare. Basta, aspettare... a voi la scelta". C'è bisogno di aggiungere che la foto ha fatto impazzire i fan?

