Chi non conosce Francesco Totti? Ex capitano della Roma, bandiera giallorossa anche ora, dopo l'addio al calcio giocato e marito di Ilary Blasi, il 'Pupone' ha da poco presentato anche il suo libro autobiografico, 'Un capitano', scritto con il giornalista Paolo Condò. È uscito lo scorso 27 settembre, giorno del suo compleanno, e l'ha presentato con un grande evento al Colosseo al quale hanno partecipato tanti volti noti dello sport e dello spettacolo, oltre che, ovviamente, la sua numerosa famiglia al completo. Ora, grazie a Gabriele Parpiglia, che è un noto giornalista e autore televisivo che ha acquistato il libro di Totti e l'ha fatto sapere via Instagram, veniamo a conoscenza di un gesto di Francesco che altrimenti non avremmo mai saputo. Parpiglia, che mostra sui social la copertina e la dedica che gli ha fatto Totti, racconta un aneddoto che risale alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto dalla sua Ilary. (Continua dopo la foto)



Il giornalista racconta che durante una puntata c'era anche Totti dietro le quinte, mentre era in corso la diretta del reality. A un certo punto gli addetti ai lavori hanno avuto voglia di gelato e lì, racconta Parpiglia, è entrato in gioco il Capitano. Che ha sorpreso tutti, lui in primis. “Vi racconto una cosa per dirvi lo spessore della persona – scrive su Instagram – (non solo del calciatore famoso in tutto il mondo). Lo scorso anno eravamo dietro le quinte del Grande Fratello Vip. Durante una pausa con alcune persone scappa la frase che avevamo voglia di dolce”.

“Francesco ricordo che era distante. Arriva il blocco pubblicitario – prosegue l’autore – andiamo veloci dietro le quinte e troviamo sei vaschette di gelato, un gelato buonissimo offerto da lui”. Quindi Parpiglia si chiede come come avesse Francesco a trovarlo così in fretta: “Io lo ringrazio – continua nel post sempre Parpiglia - Gli dico: ‘Ma come hai fatto a trovarlo così velocemente!? (Domanda da idiota)’".





“Lui secco mi risponde ‘Gabriè, ho preso la Smart e l’ho comprato. Come dovevo fare secondo te?’. Ecco, sembrerà una cavolata ma io, tipo, stavo per piangere”, ammette il giornalista. Quindi la chiusa del post: “Il mito che diventa uomo, l’uomo che si racconta attraverso un piccolo gesto, una semplicità dolce… come il gelato, come il suo cuore. Il grande cuore di #totti #bookstagram #instabook #ilcapitano #roma #story #football”. Inutile dire che il post di Parpiglia è stato preso d'assalto dai fan. In poche ore già boom di like e commenti.

Ilary Blasi, gaffe sul GF Vip. Non sa di essere ripresa ed ecco cosa le sfugge