Chi segue da sempre Uomini e Donne, 'di vista' lo conosceva già. Ma da quando ha smascherato la ex tronista Sara Affi Fella, raccontando in puntata le rivelazioni choc sul suo conto e sul suo finto percorso nel dating show di Canale 5, Claudio è diventato un idolo della rete. Tutti a chiedersi chi sia, allora, il 'Claudio della redazione' che lavora a stretto contatto con Raffaella Mennoia, storico braccio destro di Maria De Filippi. Lavorano dietro le quinte Claudio, Raffaella e altri, e intervengono di rado in puntata. Ma il 'caso Sara', che ha ingannato tutti fingendo di essere alla ricerca di un uomo quando in realtà era ancora fidanzata con Nicola Panico, è stato grosso: mai successa una cosa simile in tantissimi anni di trasmissione, ha rimarcato la padrona di casa. Si è poi scoperto che a segnalare tutto a Claudio è stato proprio Nicola, successivamente intervenuto in studio per spiegare meglio la situazione. Ma chi è Claudio, quanto si sa di lui?



Si chiama Claudio Leotta, ma con la bella Diletta non ha niente a che vedere. Partner professionale di Raffaella Mennoia, è uno dei produttori e creatori di contenuti per i due format più seguiti di Mediaset, ovvero Uomini e Donne e Temptation Island. È una vera e propria colonna degli show della Fascino. È entrato a far parte della squadra di Uomini e Donne nel 2004 ed è sempre stato un personaggio fondamentale non solo nella selezione dei talenti, ma soprattutto nella loro gestione.

Scandalo Sara Affi Fella a parte, infatti, ha anche 'gestito' il trono di Nilufar Addati e, attualmente, quelli di Lorenzo Riccardi e di Luigi Mastroianni. Originario di Catania, si sa che dopo aver terminato gli studi all'università di Palermo, Claudio ha lasciato la Sicilia per trasferirsi a Roma. E poi, come si legge nella sua biografia di Facebook, inoltre, ha vissuto per un periodo a Dublino.

Quattrordici anni fa, poi, è approdato a Uomini e Donne, dove ormai è diventato uno dei volti noti del programma, lavorando in modo instancabile dietro le quinte. Per lavoro sa tutto (o quasi) della vita privata dei protagonisti del momento della trasmissione, ma della sua, paradossalmente, ci sono pochissime informazioni in giro. Pare che sia impegnato con una ragazza di nome Elisa, si legge in rete, ma lei non farebbe parte del mondo dello spettacolo. Sembra che Claudio utilizzi i suoi profili social esclusivamente per lavoro, per mostrarsi sulle location degli show e con i suoi protagonisti.

