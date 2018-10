Come sempre c'era un'attesa incredibile sul nuovo Grande Fratello Vip, condotto ancora una volta da Ilary Blasi, ma le prime due puntate non hanno prodotto i risultati auspicati. Dal punto di vista degli ascolti, infatti, il reality di Canale 5 che vede la partecipazione di volti (più o meno) noti nella Casa di Cinecittà fatica a decollare. La prima puntata, andata in onda il 24 settembre scorso, ha fatto registrare uno share del 20.95% con 3.341.000 spettatori, quando lo scorso anno 4 milioni 490mila spettatori rimasero incatenati davanti alla tv con 24,53% di share. Il secondo appuntamento, quello della scorsa settimana, ha invece interessato 3.200.000 spettatori con il 19% di share. Per questo motivo, si legge in rete, la padrona di casa, Alfonso Signorini e gli autori avrebbero pensato che un nuovo ingresso in Casa potrebbe riportare i numeri esaltanti della precedente edizione. Sono giorni che se ne parla: nella Casa di Cinecittà potrebbe entrare Taylor Mega. (Continua dopo la foto)



Ce l'avete presente? È la bellissima influencer balzata agli onori della cronaca rosa la scorsa estate per un flirt con l’imprenditore ed ex marito di Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore. In un'intervista a Shot Magazine si descriveva così: “Sono stata una bad girl, ma nella vita ci si evolve e, pur rimanendo per certi aspetti “stro***”, alla lunga emergono altri lati della personalità. Non sta a me dire se sono avvenente o meno, ma certo sarebbe ipocrita negare che l’aspetto estetico non aiuti…” .

Ovviamente non è dato sapere se entrerà davvero in Casa o se il suo ingresso è solo una voce. Lunedì sera, con l'appuntamento in diretta, si scioglierà l'arcano. Ma prima della puntata Ilary Blasi ha rischiato di svelare ai telespettatori altre informazioni top secret. In un video pubblicato sulla pagina fan della conduttrice, infatti, si vedono Ilary Blasi, Alfonso Signorini e Max Novaresi parlare della puntata. Nel dettaglio, Novaresi stava spiegando qualcosa sulle nomination. Un qualcosa che, Ivano Marino, colui che gira il filmato,evidentemente non avrebbe dovuto ascoltare (e riprendere).





E infatti non appena Ilary si accorge della sua presenza, si blocca. Come gelata. “Cosa state confabulando? Perché non ci svelate qualcosa?”, dice loro chi gira il video. “Shhhhh”, fa la Blasi quasi nascondendosi; “No ma basta”, esclama invece Signorini. Insomma, si tratta di informazioni riservate che non possono essere rivelate. L’unica cosa che si riesce i a captare è: “Nomination tutte insieme”.E chissà quante altre novità ci saranno nella terza puntata...

