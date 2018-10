Sta bene Giulia Provvedi al "Grande Fratello Vip" che per la showgirl si sta rivelando “quasi” una terapia. Dopo la fine della tormentata storia d'amore con Fabrizio Corona, la mora delle Donatella aveva bisogno di staccare da tutto per ritrovare se stessa. "A me sta servendo molto. Ho il tempo di analizzarmi, di pensare... Io avevo questa necessità, sto rifiorendo. Il bello di questo programma è che non puoi che uscirne meglio" confida a Elia e Francesco. La gemella mora confessa che non avrebbe mai accettato di partecipare senza la sorella al suo fianco. Il discorso torna sulle storie passate, sulle relazioni tormentate. "Sfido chiunque ad entrare in Confessionale e trovarsi la foto dell'ex lì. Da quel giorno ho capito che forse non ho mai affrontato quel dolore", ammette l’ex tronista. "Noi tre abbiamo un comune denominatore, abbiamo sofferto tutti e tre ed è forse questo il motivo per il quale sto qui" sottolinea Fongaro. Ma non solo positività: Quella sera che con Francesco Monte, le Donatella, hanno lasciato la caverna per trascorrere una serata di festa nella casa è successo un po’ di tutto. (Continua dopo il video e la foto)



Il comportamento delle ex isolane piace sempre meno al pubblico: sono molto più spocchiose di quando fecero il reality in Honduras. Giovedì sera si sono lasciate andare a discorsi preistorici nonostante la giovane età. Silvia Provvedi ha provocato Elia Fongaro, l’ex velino di Striscia la Notizia: “Il fatto che tu creda nella parità dei sessi non significa che tu non debba pagare la cena alla tua donna”. La sorella Giulia ha peggiorato la situazione (con il beneplacito di Valerio Merola): “Sono assolutamente d’accordo con la parità dei sessi, ma la cena devi pagarla, bisogna che lo fai altrimenti non inviti una donna”.

“Se la inviti – continuano - quella si aspetta che paghi. Un bel ragazzo come te non può cadere in queste cose. La donna ti guarda con occhi diversi se le paghi la cena. Non solo la prima, ma anche la seconda e la terza volta. Vinci se oltre all'estetica c’è altro. Devi cambiare altrimenti non ti si prende nessuno. Ti insegno io, te lo prometto. Devi fare un reset di come sei. Mi prendo l'impegno di insegnarti tutto”. Elia è apparso riluttante, ma ha accettato l’invito a resettare e aprire il portafoglio. E’ stato il judoka Fabio Basile a riportare un po’ di buon senso nella discussione: “Ragazze, un uomo vero non si misura dal fatto che paghi o no la cena”.

Ma il momento più hot per Giulia, è stato quello della doccia. Eccola immortalata nella Casa del Grande Fratello Vip in un momento di intimità sotto la open-shower. La showgirl indossa un costume bianco pazzesco che rivela il suo seno generoso e le sue forme incredibili. E, come al solito, la regia indugia pericolosamente (e da molto vicino) sulle forme della splendida Giulia. Quasi hot… ma che spettacolo!

