Incidente per Alessia Marcuzzi, è successo a casa. La foto preoccupa i fan

Piccolo ma fastidioso incidente per Alessia Marcuzzi. La neo conduttrice della Iene, infatti, su Instagram ha postato una foto che mostra il dito del piede fasciato. "Caro @NicoSavi, dovrai prendermi in braccio mercoledì prossimo a "Le Iene"... mignolo fratturato mentre giocavo a nascondino", ha scritto la conduttrice in calce alla fotografia. Mercoledì prossimo Alessia Marcuzzi dovrà tornare alla guida de Le Iene, programma di cui ha ripreso le redini la scorsa settimana insieme alla collega Nadia Toffa, prendendo il posto di Ilary Blasi, adesso impegnata nella condizione della terza edizione del ''Grande Fratello Vip''. E difficilmente la sua frattura al dito del piede passerà inosservata, com'è difficile che la conduttrice riesca a rimettersi in pochi giorni. La conduzione imminente è dunque a rischio, a meno che il programma trovi un escamotage per non privarsi comunque di Alessia. Sarà proprio Nicola Savino a portarla in studio in braccio? Chissà come andrà a finire. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto sono tanti i commenti dei fan di Alessia Marcuzzi, che dopo avere visto la foto del suo dito fratturato le hanno scritto. In molti, infatti, le hanno posto i migliori auguri di pronta guarigione, mentre altri hanno ironizzato sul fatto che l'incidente fosse avvenuto mentre giocava a nascondino con Mia, la figlia avuta da Francesco Facchinetti. "Grande Ale, solo tu potevi farti male giocando a nascondino", "Tanti auguri Alessia, vedrai che ti rimetterai presto. Non è niente di grave".

Proprio qualche giorno fa, intervistata dalla rivista Chi, la conduttrice de Le Iene aveva raccontato di essere un vero maschiaccio a casa. ''In amore sono una geisha: - aveva raccontato - vizio il mio uomo in tutto. Poi, però, all’improvviso mi raffreddo… La verità è che non sono mai quieta, sento sempre la terra tremare sotto i piedi e ho bisogno di quella scossa sono una gatta selvatica. Mi piace essere sexy nelle foto perché è un gioco''.

''Le gonne corte le metto in video o agli eventi, - aveva spiegato la conduttrice de Le Iene, che quest'anno ha sostituito Ilary Blasi, oggi impegnata al Grande Fratello Vip - nella vita sono un maschiaccio e mi piace compensare. Per me la volgarità è l’ostentare nel modo di fare, è il troppo che stroppia, è uno squilibrio nelle proporzioni. La femminilità è la delicatezza di un momento, ci sono momenti in cui devi essere femminile''.

