Affari Tuoi torna in televisione. L'appuntamento con il game-show del dopocena di RaiUno manca ormai da due anni. Tanto è passato da quando Striscia La Notizia, pubblicando i fuori-onda di Flavio Insinna, fece crollare il castello di viale Mazzini. Il gioco dei pacchi, campione di ascolti per molti anni grazie ai suoi tre conduttori che si sono susseguiti nel corso del tempo, potrebbe presto tornare a fare compagnia alle serate italiane. Al momento nulla di certo ma solo rumors che presto si potrebbero tramutare in vera e propria realtà. Da Paolo Bonolis a Max Giusti, passando per Flavio Insinna, Affari Tuoi è diventato nel corso degli anni un usato garantito per il mondo della televisione. E adesso la Rai potrebbe rispolverarlo presto. Anche se, a dirla tutta, il programma attualmente in onda al posto di Affari Tuoi, nella stessa fascia oraria, non sta andando per nulla male.



Parliamo de "I Soliti Ignoti", condotto brillantemente da Amadeus. Il game-show, inizialmente sperimentato solo durante il periodo estivo e diventato, con il passare del tempo, una piacevole realtà, potrebbe presto andare in soffitta per rifare spazio al gioco dei pacchi. Ricordate come funziona, sì? Venti pacchi per altrettante regioni italiane: dalla Sicilia alla Valle d'Aosta, venti partecipanti e un montepremi che potrebbe cambiare la vita.

Ma sarà Flavio Insinna a condurre Affari Tuoi nel 2019? I rumors che si rincorrono da più tempo sembrerebbero smentire questa ipotesi. Sia chiaro, l'attuale conduttore de L'Eredità è tornato più in forma che mai, almeno per quanto concerne i numeri di share: non era facile sostituire Fabrizio Frizzi ma Insinna, con il suo stile, sta riuscendo a dare un'impronta al pre-serale di RaiUno. Eppure la Rai ha in mente un altro nome. Non è quello di Alessandro Greco che sembra ormai essere fuori dai giochi di RaiUno. Piuttosto, a trovare spazio dovrebbe essere Gabriele Corsi.



Celebre per aver preso parte al Trio Medusa, con un passato anche a Le Iene, Gabriele Corsi potrebbe far il salto in alto e salire di categoria. Durante l'estate appena trascorsa lo abbiamo visto alle prese con 'Reazione a Catena', il game-show che negli ultimi anni è stato condotto da Amadeus. Il pubblico ha rimandato Corsi con riserva: non completamente bocciato, ma qualcosa deve ancora migliorare. Eppure, per la Rai non ci sono dubbi: Gabriele Corsi merita l'opportunità Affari Tuoi. Con sommo dispiacere di Flavio Insinna...

