È nata a Napoli nel 1980, è sposata, ha due figli ed è una delle conduttrici televisive più amate d’Italia. Da qualche settimana, poi, Caterina Balivo ha cambiato vita: dopo aver condotto per 8 anni il programma Detto Fatto, si è trasferita a Roma e presenta su Raiuno Vieni da me. Il suo posto a Detto fatto l’ha preso Bianca Guaccero che, contro ogni aspettativa, sta conquistando tutti. Ma come sta andando l’avventura di Caterina a Vieni da me? Insomma. All’inizio è stato un vero disastro ma ora la situazione sembra essere migliorata. Oggi Caterina, dopo questo momento di assestamento, si racconta al Messaggero. “Sono finita in un vortice con tante, forse troppe, cose nuove: programma, città, casa... – ha detto quando le hanno chiesto di fare un bilancio - Ma sono soddisfatta, i nuovi progetti hanno bisogno di tempo per trovare la cifra giusta”. Ma perché ha cambiato visto che le cose andavano così bene? “Per crescere un po’” ha fatto sapere la Balivo che è una che non si accontenta. Continua a leggere dopo la foto

Con la Rai si sente in credito o in debito? “In pace. A volte mi sono sentita poco valorizzata, ma questo succede ovunque. Alla fine continuo a fare quello che mi piace”. Caterina forse ha in mente qualcuno “che non l’ha valorizzata” ma ovviamente preferisce non fare nomi. Ed è giusto così. “Per sopravvivere oggi devi fare quello che ti piace – ha detto poi riguardo la televisione - Se ci riesci è più facile mandare giù certe cose - cattiverie, soprusi, maldicenze - se non ce la fai è veramente impossibile. Capito questo si realizza anche perché a volte, oggi, certa gente riesca a essere così feroce. I rapporti si sono molto incarogniti, una volta c'era più umanità e rispetto”. Continua a leggere dopo la foto

Nel mondo della tv ci sono amicizie vere? “Mah! È tutto così frenetico Non si ha il tempo di diventare amici con persone che vivono così”. Poi il giornalista fa un riferimento a Ellen DeGeneres la conduttrice che nel 1997 fece un clamoroso coming out in diretta tv per far sapere a tutti di essere lesbica. Perché il riferimento alla DeGeneres? Perché per la Balivo è un punto di riferimento. A quel punto il giornalista le chiede se abbia mai avuto tentazioni gay. “No. Ma quando ho incontrato Monica Bellucci ho capito perché tutti gli uomini impazziscono per lei”. Continua a leggere dopo la foto

Poi la Balivo fa sapere che spesso viene fraintesa: tutti credono che lei abbia una vita perfetta ma non è così. “Prima quando mi attaccavano, soprattutto sui social, mi incazzavo. Adesso non perdo più tempo”. Poi Caterina fa confessioni personali e racconta di essere stata bullizzata “Sì, alle medie. I compagni mi odiavano perché mio padre era il vicepreside. Tutti pensavano che io facessi la spia. Mi aiutò un'insegnante bravissima”. E anche di aver avuto momenti di carriera bui: “Da conduttrice di uno show di due ore e mezza come Festa italiana, a Roma, mi sono ritrovata a Milano ad avere 25 minuti in uno programma con altre due persone Pomeriggio sul 2. Poi due anni di stop. Il mio posto serviva a qualcun altro. Ero disperata”. Il suo più grande rammarico? Non aver imparato l’inglese e non essersi laureata. Dai, Caterina, nessuno è perfetto.

Fa Balivo di cognome ma non è Caterina. Architetto e designer, ecco la sorella Sarah

fbq('track', 'Gossip');