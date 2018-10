“Disperazione”. Parole choc al GF Vip. La decisione inaspettata

Grande attesa per la terza puntata del Grande Fratello Vip che va in onda lunedì 8 ottobre su Canale 5. Pare che questa sera un concorrente abbandonerà il gioco di sua spontanea volontà. Davvero? Già. Di chi stiamo parlando? Di Maurizio Battista che non è per niente a suo agio nella casa del Grande Fratello Vip. Ma quali sono i motivi che lo spingerebbero a lasciare il reality? Da un lato sarebbe intenzionato a lasciare la casa per un malessere interiore dovuto alla mancanza degli affetti, dall'altro un litigio avvenuto con un altro inquilino vip. Ma facciamo un riepilogo per chi si fosse perso qualcosa. Da qualche giorno Battista ha esternato il suo malessere del quale ha parlato anche con Enrico Silvestrin: “Devo rimanere un’altra settimana con questo malessere o torno ad abbracciare la mia compagna e mia figlia? Il malessere nasce da una mancanza che pensavo grande e non sapevo gigantesca. Fare questa scelta mi pesa e mi pare pure brutto, io ci ho lasciato dei soldi anche. Però è successo anche ad altri. Non tutti reagiscono allo stesso modo. Magari quando esco mi dispero?”. Continua a leggere dopo la foto

Non è ancora certo che Battista lasci, ma ci sono buone probabilità che effettivamente lo faccia. Silvestrin, dopo aver ascoltato lo sfogo di Battista, avrebbe cercato di convincerlo a restare ma Battista sembra fermo nella sua decisione: “L’importante è che quelle poche settimane siano state fatte con dignità e onestà” ha risposto all’invito di Silvestrin a non andarsene. Ma c’è una concorrente del reality che si è fatta un’idea più precisa sui motivi che spingerebbero Battista a lasciare. Continua a leggere dopo la foto

Secondo Eleonora Giorgi, il comico vorrebbe andare via perché da quando i vip sono stati riuniti in un'unica casa, lui avrebbe perso la sua autorità e si sentirebbe isolato. Non solo: anche la discussione furiosa con Valerio Merola lo avrebbe spinto a decidere di mollare. E se non dovesse abbandonare il gioco? Gli altri vip hanno già preso una decisione importante… In pratica si sono messi d’accordo e hanno deciso di nominarlo. Continua a leggere dopo la foto

Pur di non vederlo così sofferente, sarebbero disposti anche a questo. Beh, per scoprire come andrà a finire questa vicenda, bisogna seguire la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 8 ottobre… Sarà senz’altro una puntata piena di colpi di scena. E chissà come reagiranno Ilary Blasi e Alfonso Signorini…

“Ubriaco e zozzone!”. Gaffe di Eleonora Giorgi al Grande Fratello Vip 3, umiliato il super-vip. Ecco di chi si tratta

fbq('track', 'Gossip');