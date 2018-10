Luciana Littizzetto continua a dare spettacolo a Che tempo che fa. In questa stagione l'obiettivo primario sembra quello di trovare un marito alla spalla di Fabio Fazio: la comica torinese, infatti, ha un suo spazio dedicato sul programma di RaiUno per poter raccogliere le 'candidature' dei suoi spasimanti. Anche in questa stagione di Che tempo che fa, in onda ogni domenica su RaiUno, Luciana Littizzetto sa come far parlare di sé. E appunto per questo ha fatto un appello al mondo dei social: "Si sposano tutti, e io niente. Sono la figlia della serva. Ma vi sembra possibile? Eppure sono ancora una gnocca da paura. Se a casa c’è qualcuno che volesse sposarmi, sono disponibile. Mandatemi una vostra foto a #chetempochefa e decido" ha ironizzato Luciana Lettizzetto. (Continua a leggere dopo la foto)



A Che tempo che fa, nella puntata di domenica 7 ottobre, la Littizzetto ha anche tratteggiato l'identikit della persona perfetta. Un identikit... da brividi. "Per essere il mio compagno un uomo: deve essere di prostata forte, non deve russare e deve saper usare il trapano... ma quello elettrico". Lei, invece, si descrive così: "Una signora di scintillante mezza età. Abbastanza alta, abbastanza magra e abbastanza intelligente. Sono fatta di carni ancora sode e poppe originali anni ’70. Tutta in vera pelle, senza inserimenti di materia plastica...". (Continua a leggere dopo la foto)

Intanto, durante il suo monologo della puntata di domenica 7 ottobre 2018 Lucianina si è lasciata andare come suo consueto a battute velate. Commentando la 'mano mobile' della Regina Elisabetta ha scherzato: "Non è l’unica che ad una certa età ha bisogno di usare cose automatiche. Per esempio Silvio Berlusconi potrebbe aver bisogno di un Walter automatico. E a proposito di Berlu, il suo braccio destro, Anna Maria Bernini, è andata a vendemmiare. Peccato fosse vestita con pantaloni di pelle di salmone allevato ad acqua Perlier, camicetta di pizzo e ballerine di vernice", come da immagine mostrata a pieno schermo da Lucianina. Ma il colpo finale è tutto per Fabio Fazio. (Continua a leggere dopo la foto)



Il conduttore di Che tempo che fa è stato davvero umiliato dalla amica torinese. Commentando le foto che scorrevano sullo schermo, Luciana Littizzetto ha infatti 'distrutto' il conduttore: "Le tette tu non ti ricordi nemmeno come sono fatte". Un colpo bassissimo che non è passato inosservato neanche sui social...

