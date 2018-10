Belen Rodriguez incidente sexy a Tu si Que Vales. La showgirl argentina si è resa protagonista di un siparietto diventato presto virale sui social network durante l'ultima puntata andata in onda del programma televisivo Mediaset. Belen Rodriguez si diverte in tv in quello che è sicuramente un periodo poco felice dal punto di vista personale. La rottura con Andrea Iannone sta lasciando strascichi importanti. E durante un finto esame della patente di guida 'realizzato' da Le Iene è stato chiesto alla Rodriguez quale sarebbe il fidanzato a cui darebbe precedenza. La sua risposta è stata inequivocabile. "Darei la precedenza a me stessa". La conduttrice di Tu si que vales è felicemente single e non vorrebbe ritornare né con Stefano De Martino né con Andrea Iannone né tanto meno con Fabrizio Corona. (Continua a leggere dopo la foto)



Belen Rodriguez, showgirl argentina, si è esibita in una performance ginnica, ma non tutto sarebbe filato liscio a Tu si que vales. I giudici stavano valutando la prova di due campionesse di body building, che avevano appena sollevato un bilanciere da 70 chili. Maria De Filippi ha ehiesto a Rudy Zerby di provare a sollevare almeno il peso da 24 chili, ma i risultati sarebbero piuttosto scarsi. A quel punto è intervenuta Belen ed è arrivato l'incidente hot. (Continua a leggere dopo la foto)

Belen Rodriguez ha sollevato e utilizzato l’attrezzo ginnico a forma di sfera con una maniglia cosa che Rudy Zerby non sarebbe riuscito a fare come avrebbe dovuto. Belen, invece, ha dato prova di grande abilità con l’esercizio fino al momento in cui qualcosa… non è andato come previsto. All'improvviso sembra proprio sia uscito un seno e i giudici hanno urlato: "La tet.., la tet....!". La showgirl si è coperta immediatamente tornando a suo posto. La regia ha staccato l’inquadratura, quindi a casa non si sarebbe visto molto. Ma le facce dei giudici Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerby sarebbero state inequivocabili. Insomma, Belen colpisce e fa ancora parlare di sé. (Continua a leggere dopo la foto)







Il programma in onda su Canale 5 è molto seguito. Basti pensare allo share della prima puntata che in cui Tu si que vales ha dettato legge. Risultati eccezionali per lo show di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Risultati importanti anche per una showgirl tanto ammirata e ‘chiacchierata’ come Belen Rodriguez alla ricerca di un po' di tranquillità con la sua vita privata...

