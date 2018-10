Si chiama Natalia Kuznetsova ma tutti la chiamano la donna “Hulk”. Ha 27 anni, pesa 90 chili, è alta 1 metro e 70 centimetri ed è stata ribattezzata la donna più muscolosa del mondo. Perché vi stiamo parlando di lei? Perché domenica 7 ottobre è stata ospite del salotto di Barbara D’Urso. La donna Hulk, a Domenica Live, si è raccontata e ha detto di allenarsi da quando ha 14 anni e di essere in grado di sollevare 240 chili. Non a caso è la campionessa mondiale di sollevamento pesi. “Ci sono tipologie di sport – ha detto a carmelita - dove diciamo che non è possibile gareggiare senza prendere steroidi. Solo che alcuni lo ammettono, altri no”. Durante l’intervista in studio viene presentato anche il marito di Natalia, atleta di lotta libera. Allora Barbara fa a Natalia una domanda doverosa: “Gli uomini hanno paura di te?”. E lei: “No - è la risposta - accanto a mio marito, sembro una ragazzina”. Continua a leggere dopo la foto

Però, sinceramente, un po’ di paura la fa… Avete visto che fisico ha la donna Hulk? Ecco… Beh, Natalia lo ha mostrato proprio mentre era ospite di Barbara D’Urso ed è stato in quel momento che è successo qualcosa di assurdo. La conduttrice di Domenica Live ha chiesto alla russa di mostrare alle telecamere tutte le sue forme e poi le ha chiesto anche di sedersi al suo fianco. Ed è lì che è successo il fattaccio, qualcosa che Barbara non aveva assolutamente messo in conto. Continua a leggere dopo la foto

Mentre Natalia era seduta vicino a Barbara, la regia di Domenica Live ha sbagliato inquadratura mostrando qualcosa di bollente. Nel momento in cui è stata inquadrata, infatti, la D’Urso si stava sistemando il vestito e per sbaglio sono state inquadrate le sue mutandine. Ovviamente il pubblico si è subito accorto di quello che stava succedendo e il video dell’errore è diventato virale. Beh, neanche a dirlo… Quelle mutandine hanno scatenato gli ormoni di tutti. Continua a leggere dopo la foto

Detto questo, nella puntata di Domenica Live del 7 ottobre, non sono mancate le frecciatine a Mara Venier che, dopo anni, è tornata alla conduzione di Domenica In. La D’Urso, infatti, al momento dei saluti finali, ha detto: "Da oggi si sono aggiunti ben due stacchi pubblicitari. Le pubblicità da ora saranno quindi 13, e lo so che anche oggi siete rimasti sempre con noi - e conclude - siamo la unica e vera domenica pomeriggio!".

