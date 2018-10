“Mi ha buttato fuori casa”. Il vip della tv lo confessa ed è choc assoluto

In occasione del suo 50esimo compleanno si è raccontato a Verissimo. Joe Bastianich, il crudele giudice di Masterchef, ha fatto il suo ingresso nello studio del programma condotto da Silvia Toffanin con una barba folta e un sorriso smagliante. Ha parlato tanto. “È un numero importante per me a livello psicologico, l’abbiamo festeggiato tra le vigne, la prima metà della mia vita è stata fantastica” Joe Bastianich ha 50 anni dal 17 settembre e sta tirando le somme della sua vita. Nell’intervista ha ricordato la sua infanzia. “Ero un bambino molto normale, vivevamo in una comunità piena di migranti - ha raccontato alla conduttrice -. Il fatto che i miei parenti lavorassero in un ristorante era imbarazzante, era riservato a persone senza educazione e invidiavo gli altri bambini". Poi arriva il successo e Joe inizia a fare la classica vita del ristoratore: “Facevi le sei del mattino ogni sera, bevendo e fumando e ha avuto un impatto non positivo sulla mia salute. Ho smesso di fumare e ho preso 30 chili. Allora mi sono messo ad allenarmi e una corsa è diventata una mezza maratona e poi iron man”. Continua a leggere dopo la foto

Ovviamente, parlando di famiglia, non ha potuto fare a meno di parlare di sua madre Lidia Bastianich: "lei era quella che comandava, tutt'ora è capace di darmi delle sberle davanti a tutti se necessario". Una donna forte, Lidia, che ha condizionato molto la vita e le scelte di Joe. E che, probabilmente, è responsabile di quel che Joe è diventato. Sempre a proposito di famiglia, Joe non poteva non parlare dei suoi figli. Continua a leggere dopo la foto

E ovviamente ha colto l’occasione per parlare del rapporto con la moglie. È questo punto dell’intervista che viene fuori la verità choc. “Siamo insieme da quasi 25 anni, tranne quando mi ha sbattuto fuori di casa. Mi disse che io e il cane dovevamo uscire di casa e mi ha sbattuto fuori". Il pubblico resta senza parole di fronte alle parole di Joe che nessuno si aspettava. Potevate mai immaginare che Joe Bastianich, il bello della cucina, avesse fatto questa fine? Continua a leggere dopo la foto

Noi no… "Ogni rapporto ha alti e bassi - ha concluso Bastianich -, ci vuole tempo per capire le persone con cui andare lontano nel percorso della vita. Io spero che sia lei la donna della mia vita, non lo so, bisognerebbe chiederlo a lei". Ancora una volta questa storia è la dimostrazione del fatto che nessuno andrebbe mai giudicato dall’apparenza.

