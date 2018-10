Loretta Goggi in lacrime a Domenica In. Ospite di Mara Venier, l'attuale giudice di Tale e Quale Show 2018 si è lasciata andare a un pianto a dirotto che ha coinvolto anche la conduttrice televisiva della domenica di RaiUno. Ospite del salotto domenicale condotto da Mara Venier Loretta Goggi ha ripercorso la carriera e la vita, anche insieme alla sorella Daniela. In televisione le due sorelle sono state protagoniste di numerosissimi show. Grazie alla ribalta di Tale e Quale Show Loretta è ancora oggi molto popolare e amata. Durante la puntata andata in onda a fine settembre Carlo Conti le ha fatto una bellissima sorpresa: ha atteso la mezzanotte di sabato 29 settembre per poterle fare gli auguri in diretta. Loretta, infatti, ha compiuto da pochi giorni la bellezza di 68 anni portati brillantemente. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma perché Loretta Goggi ha finito l'intervista concessa a Domenica In in una valle di lacrime ed è riuscita a colpire, emotivamente, anche Mara Venier? La conduttrice ha ricordato Gianni Brezza che dal 2008 al 2011 è stato sposato con la cantante italiana. Per anni la Goggi e il ballerino sono stati una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Brezza, che la Goggi ricorda come il suo grande amore è morto il 5 aprile del 2011. (Continua a leggere dopo la foto)

Gianni Brezza è scomparso nel 2011 ed è stato ripensando a quel grande amore con Loretta Goggi, e che tutt’ora la lega a lui, che gli occhi di Mara e la sua ospite sono diventati lucidi. "La morte l’ha portato via dai teleschermi non da me, – ha detto – noi stiamo insieme. È stata una storia complicata, combattuta ma degna di essere vissuta. Sono contenta di non aver sbagliato, ho capito che era l’uomo per me". Secondo Loretta Goggi: "L’amore assoluto e totalizzante è uno... Credo poi che si possa amare in maniera diversa, ma l’amore che viene prima di te è solo uno". (Continua a leggere dopo la foto)



La zia d'Italia, Mara Venier, nel salutare una Loretta Goggi visibilmente provata, si è concessa un piccolo sfogo nei confronti di Barbara d'Urso raccogliendo consensi da parte del pubblico in studio. "Io sono molto felice di fare questo programma perché credo che sia un bella trasmissione perché è fatta col cuore, col... 'cuoore'. Con i sentimenti, quelli veri, quelli veri!". Insomma, uno scontro tra Rai e Mediaset infuocato come non si vedeva da anni...

