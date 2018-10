“Sto male”. GfVip, il concorrente pronto all’addio i fan si mobilitano

Maurizio Battista ha lasciato intendere di voler andare via: “Devo rimanere un’altra settimana con questo malessere o torno ad abbracciare la mia compagna e mia figlia? Il malessere nasce da una mancanza che pensavo grande e non sapevo gigantesca. Fare questa scelta mi pesa e mi pare pure brutto, io ci ho lasciato dei soldi anche. Però è successo anche ad altri. Non tutti reagiscono allo stesso modo. Magari quando esco mi dispero?”. Il vj ha invitato il compagno d’avventura a riflettere su questa decisione, allo stresso modo dei fan da casa, anche suggerendogli di provare a rimanere qualche altra settimana perché finora il tempo è stato poco. Il comico, che oggi ha dato forza a Elia in un momento di sfogo, sembra irremovibile: “L’importante è che quelle poche settimane siano state fatte con dignità e onestà”.Probabilmente a questo malessere del concorrente ha contribuito la lite con Valerio Merola. L'ex conduttore televisivo non ha digerito la nomination di Maurizio Battista tanto da inveirgli contro e costringere il comico alle lacrime. (Continua dopo la foto)



Ma che Valerio Merola sia poco apprezzato all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3 sembra indubbio. Anche Enrico Silvestrin, infatti, ha da ridire sull'atteggiamento di Merolone. "Non sei un esempio, non sei il maestro. Per me sei il male, il male dell’uomo, del maschio": a dirlo è Enrico Silvestrin ma il soggetto delle frasi è Valerio Merola, suo coinquilino all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3. "Sarà una settimana dura perché abbiamo Valerio così", rivelava Silvestrin in una lunga chiacchierata con Giulia Salemi.

E, dopodiché, rievocava il momento in cui ha capito di non poter andare d’accordo con lui, cioè quello in cui lui ha descritto le sue passate avventure da tombeur de femme: "Per me se tu vai a letto con una persona, è una cosa tra te e quella persona. Non la devi neanche raccontare a tavola. Ma maestro di che cosa? Ma tu racconti che ti porti le persone fuori un weekend, prendi due camere d’albergo e pensi che ti salvi dall’idea che tu stai facendo il predatore con una persona? Le persone non le porti nelle camere d’albergo", concludeva stizzito Enrico.

Tra i motivi del possibile addio di Battista ci sarebbe anche il fatto di non essere più un punto di riferimento per il suo gruppo: da quando sono tutti insieme nella Casa, infatti, si sente isolato e poco considerato. Secondo Eleonora Giorgi, Maurizio Battista vorrebbe lasciare il Gf Vip anche perché ha perso autorità e lui invece vorrebbe comandare. Qualora il concorrente dovesse ripensarci sull’abbandonare il gioco, è molto probabile che gli altri inquilini lo mettano in nomination vedendolo così sofferente.

