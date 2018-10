Joe Bastianich moglie, l'avete mai vista? Il noto chef, in occasione dell'intervista concessa al talk-show Verissimo, ha avuto modo di parlare della sua dolce metà. Bastianich, presentatosi con un look completamente diverso (barbara folta per lui, ndr.), ha appena festeggiato cinquant'anni. Metà secolo di vita, gran parte della quale trascorsa negli Stati Uniti. E ammette, senza mezzi termini, che da piccolo odiava l'Italia: non amava il Paese d'origine dei suoi genitori seppur poi, crescendo, ha individuato nel Bel Paese un luogo dove imparare molto nel suo settore (quello culinario, ndr.). "Ero un bambino molto normale, vivevamo in una comunità piena di migranti", spiega nel salotto di Verissimo, "Il fatto che i miei parenti lavorassero in un ristorante era imbarazzante, era riservato a persone senza educazione e invidiavo gli altri bambini". (Continua a leggere dopo la foto)



Joe Bastianich ha avuto la fortuna, durante l'infanzia, di avere una madre con un polso di ferro. Come spiega lo chef diventato noto grazie al programma televisivo MasterChef, la sua mamma è senza dubbio la prima vera star della famiglia: "Lei era quella che comandava, tutt'ora è capace di darmi delle sberle davanti a tutti se necessario". Anzi, nel salotto di Silvia Toffanin ammette come per lui sia sempre stato chiaro il potere delle donne. Non solo grazie alla mamma ma anche alle sorelle e, per ultimo, alla moglie. (Continua a leggere dopo la foto)

Sì, ma lei l'avete mai vista? Deanna Damiano è la moglie di Joe Bastianich, lo chef italoamericano e giudice di Masterchef. I due si sono sposati nel 1995 e hanno tre figli: Olivia, Miles ed Ethan, che vivono negli Stati Uniti insieme alla madre, mentre Joe Bastianich per lavoro è spesso in Italia. Una distanza vissuta non facilmente, come spiega lo chef a Verissimo: "Il rapporto con la moglie è difficile da vivere a distanza. Ogni rapporto ha alti e bassi, ci vuole tempo per capire le persone con cui andare lontano nel percorso della vita. Io spero che sia lei la donna della mia vita, non lo so, bisognerebbe chiederlo a lei". Una volta, addirittura, Joe è stato sbattuto fuori di casa dalla signora Damiano: "Mi ha sbattuto fuori di casa, dovevamo stare fuori io e ... il cane!". (Continua a leggere dopo la foto)



Di Deanna Damiano si sa molto poco. Di lei si sa poco anche perché, come ha svelato lo stesso imprenditore e chef, la donna non ama molto le luci della ribalta e preferisce mantenere la privacy. "Lei è una donna generosa e molto riservata – ha svelato in un'occasione Bastianich -. Cerco di rispettare le sue esigenze tenendola fuori da interviste e incontri pubblici. Lei non farebbe mai tv. Ci rispettiamo, lei cerca di darmi lo spazio di cui ho bisogno". Eppure qualche anno fa tra i due si è paventata aria di crisi. Per colpa di Nadia Toffa...

