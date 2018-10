È morta la madre di Costantino Vitagliano. A darne notizia è stato il diretto interessato in occasione di un'intervista a Verissimo andata in onda sabato 6 ottobre. In lacrime, l'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato il suo dramma. L'uomo piange a Verissimo ricordano la recente scomparsa della mamma: Costantino ha voluto raccontare il terribile dramma che questa estate ha colpito la sua famiglia dopo che la mamma è morta proprio durante una piccola vacanza che lui voleva concedersi con lei e sua figlia. La condizione della mamma è peggiorata, si è aggravata e pochi giorni dopo è morta. Dopo la scomparsa della madre la condizione psicologica dell'ex tronista è molto peggiorata e lui confessa: "Non riesco ad uscire più di casa, ho un chiodo fisso, esco solo per vedere mia figlia, quando devo vederla, ma sono tornati dei terribili attacchi di panico che nel tempo ero riuscito a controllare". (Continua a leggere dopo la foto)



Costantino Vitagliano, nello studio di Verissimo, in lacrime afferma: "Penso sia una cosa normale, ma non l’accetto. Si è ammalata 3 anni fa, quando è nata mia figlia, ho sempre sperato non capitasse, invece è capitato", confessa con la voce tremante. E ancora: "L’ho vista soffrire molto e non auguro a nessun figlio di veder star male la propria mamma". La donna si era ammalata tempo fa, di un male che non avrebbe lasciato speranza e che di anno in anno l'ha fatta spegnere tra forti sofferenze per lei e per i suoi cari. (Continua a leggere dopo la foto)

E adesso, Costantino spiega di star soffrendo anche di attacchi di panico: "Mi stanno tornando quegli attacchi di panico che avevo imparato a domare. Esco solo quando devo vedere mia figlia. Mia madre è un pensiero fisso, un chiodo fisso. Io non credo in Dio ma spero in qualcosa. Mamma ha voluto essere cremata. Era una di quelle donne che non voleva mai niente, le bastava stare in famiglia e sapere che i suoi cari stavano bene." Così ammette: "Mi sono sentito una nullità nel non poter far nulla per salvarla". (Continua a leggere dopo la foto)



Il suo ultimo sfogo non è arrivato solo in televisione ma anche sui social dove, pochi giorni fa, ha postato una foto scrivendo: "Un uomo può compiere imprese stupefacenti e assimilare una grande quantità di conoscenze ,eppure non avere nessuna comprensione di sé.Ma la sofferenza spinge un uomo a guardarsi dentro.Se vi riesce ,ecco che là ,dentro di lui ,comincia il suo apprendimento .......#siviveunavoltasola".

