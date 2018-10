Lisa Fusco a Verissimo scoppia in lacrime. È un periodo denso di 'stress' per la concorrente appena eliminata dal Grande Fratello Vip 3 che, adesso, teme addirittura di non trovare più spazio in televisione. Ospite nello studio di Silvia Toffanin, la Fusco torna sulla sua eliminazione e chiarisce: "Le fan di Giulia De Lellis mi hanno votata per farmi uscire dopo che io accusai Giulia nello scontro con Malgioglio che adoro, ma me lo hanno proprio detto. Poi sono stata punita anche per quello che ho detto in merito a Silvestrin, ho agito con leggerezza riportando la notizia della sua presunta omofobia". Certo, Lisa Fusco a Verissimo è un fiume in piena e ammette: "Mi dispiace perché non sono stata tutelata da Signorini, per questo ho pensato di non andare in studio, ma penso che lo farò. Certo le bimbe della De Lellis mi odiano, anche se ovviamente Giulia non c'entra nulla...". (Continua a leggere dopo la foto)

Insomma, una Lisa Fusco alquanto provata dall'esperienza della casa del Grande Fratello Vip 3. La soubrette, diventata celebre per quella spaccata in televisione diventata virale e che le costò molteplici fratture, ha avuto solo una settimana di tempo per mettersi in mostra all'interno del cast scelto dagli autori del reality-show Mediaset insieme a Ilary Blasi. Intanto, nello studio di Verissimo la soubrette si è lasciata andare anche alle lacrime...(Continua a leggere dopo la foto)

Sul viso di Lisa Fusco sono iniziate a scendere delle lacrime nel momento in cui Silvia Toffanin le ha ricordato la sua famiglia e, in particolare, il padre. Una figura alla quale Lisa è sempre stata molto legata: "È stato il mio primo fan, mi diceva sempre di andare a ballare, però mi ha sempre detto che l’ambiente del mondo dello spettacolo era difficile per me". Le sue parole si interrompono ricordando il padre e tutti i sacrifici che ha fatto per lei e per tutta la famiglia: "Quando ho iniziato a lavorare e guadagnare io lui diceva che non voleva nulla, volevo comprargli la macchina, ma non ha mai voluto". Ma non è finita qui, perché Lisa Fusco ha dovuto affrontare una sorta di 'mobbing' per via di un suo dettaglio fisico. (Continua a leggere dopo la foto)



Come ha spiegato a Silvia Toffanin in occasione dell'intervista a Verissimo, Lisa non si vede: "Bassa. Sono le persone che mi ci hanno fatto sentire". La Fusco si è soffermata sulle difficoltà incontrate nella vita proprio per la sua statura: "Volevo lavorare nel mondo dello spettacolo, ma non ero abbastanza alta, non potevo fare i provini e ho sofferto molto. Poi ho provato ad andare oltre e a concentrarmi su altro: ho iniziato a fare la commessa ma mi hanno mandata via perché ero troppo bassa e non arrivavo agli scaffali"... Ma quanto è alta Lisa Fusco? La sua altezza è pari a 150 centimetri.

