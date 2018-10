Fa Balivo di cognome ma non è Caterina. Architetto e designer, ecco la sorella Sarah

Lei è una delle nuove concorrenti di Pechino Express, fa coppia con Sara Ventura , sorella della più famosa Simona, oggi impegnata in ‘’Temptation Island’’ e nella vita è fidanzata con Piero. Lei si chiama Sarah Balivo e sì, è proprio la sorella di Caterina, volto di Rai due, prima con il programma ‘’Detto fatto’’ e dal settembre del 2018 padrona di casa di ’’Vieni con me’’. Sara Ventura ha seguito le orme di Simona lanciandosi nel mondo della tv. La trasmissione con cui si è presentata al pubblico del piccolo schermo è stata Il Processo di Biscardi e ci è ritornata nel 2010; è stata inviata di Fuego! e di altre trasmissioni, per poi dedicarsi prevalentemente alla radio e diventare una delle voci di Rtl. È sposata con Andrea Morri e ha un figlio, Enea. Mentre Sarah Balivo ha seguito un’altra strada. Ma vediamo chi è la sorellina di Caterina e concorrente di Pechino Express. Sarah Balivo nata ad Anversa il 26 aprile 1988, ma come la sorella in pianta stabile a Milano, è un designer a tutto tondo con una passione irrefrenabile per tutto ciò che è bello e ben fatto. (Continua a leggere dopo la foto)



Sul suo blog, 2 Biscotti nel tè si definisce «architetto e set designer per vocazione». Un diario di viaggio di una napoletana doc (che eresia, non ama il caffè) dove c'è di tutto, da consigli su dove andare, decori da realizzare, esperienze da vivere. «Mi ispiro a tutto ciò che è bon ton, ma in chiave moderna», ha detto parlando della sua finestra 2.0, fil rouge che segue anche nella realizzazione di sneakers, pumps, stivali etc. per la sua linea di scarpe Madame Cosette.

Sarah è fidanzata da qualche anno con Piero. I due appaiano in diverse foto felici su Instagram: in molti scatti la coppia appare felice e spensierata, come quelle pubblicate quest’estate in vacanza a Favignana, nota isola dell’Arcipelago delle Egadi, e in qualche altra in Thailanda e in altre bellissime mete turistiche.

I suoi amici l’hanno definita una «social posh» ma lei ha spiegato che le piace semplicemente condividere solo quello che reputa interessante e non regalare like a occhi chiusi. Ha un profilo Instagram molto seguito (@sarahbalivo), dove condivide momenti della sua vita privata e anticipazioni sui suoi progetti lavorativi. Quest'anno ha vinto un contest per giovani designer emergenti nel settore delle calzature bandito dal MICAM Milano.

