Grande Fratello Vip 3, Eleonora Giorgi protagonista di una gaffe colossale. Ma non è la prima della settimana: l'attrice italiana, infatti, spesso e volentieri si dimentica delle 'telecamere' accese e si lascia andare a commenti poco consoni. Per esempio, solo qualche giorno fa, si è scagliata contro i palestrati definendoli malati. Eleonora Giorgi, nel salotto del Grande Fratello Vip 3, discutendo con gli altri inquilini per la 'spesa' ha tuonato: "Voi gestite la palestra come fosse una malattia. […] Uno non si può sentire in colpa di fronte a un allenamento, perché non è malato né Walter né Francesco. Capito? Se io mi mangio un uovo non è che mi devo sentire in colpa perché non c’hanno loro le uova. Ognuno di voi ha detto ‘io le cedo, io le cedo!’. Sembra uno con la leucemia all’ultimo stadio!". (Continua a leggere dopo la foto)



Al Grande Fratello Vip 3, però, Eleonora Giorgi ha dato un giudizio anche su un super-vip dello spettacolo italiano. E lo ha fatto con il contrario del tatto che ci si potrebbe aspettare. Anzi, si è lasciata andare a un giudizio davvero pungente e 'cattivo' che mette in cattiva luce, agli occhi del pubblico, uno dei cantanti più apprezzati della discografia italiana. Di chi si tratta? (Continua a leggere dopo la foto)

Il super-vip 'offeso' da Eleonora Giorgi al Grande Fratello Vip 3 è Zucchero Fornaciari. Complice una tranquillissima chiacchierata con la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, la mamma di Paolo Ciavarro si è lasciato andare a dei commenti non proprio lusinghieri nei confronti del cantautore Zucchero, inciampando in una gaffe decisamente importante. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip 3 stavano parlando di una cena in compagnia di molteplici ospiti, finché proprio alla Giorgi è sfuggito un: "Sapessi Zucchero come l’ho visto. Zucchero, zozzone, tutto ubriaco…". Eleonora Giorgi si è morsa la lingua e ha tentato di rettificare: "Stupendo, meraviglioso, è un grande artista". (Continua a leggere dopo la foto)



La Del Secco, realizzando che la collega fosse inciampata in uno scivolone decisamente degno di nota, si è prodigata a offrirle proprio supporto, tentando di cambiare argomento, ma ahiloro, le telecamere avevano ormai già svolto il proprio compito. Chissà come si giustificherà adesso Eleonora con Zucchero Fornaciari...

