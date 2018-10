Hanno fatto subito il giro del web le foto e la notizia di Tina Cipollari fermata dalla polizia. Nelle immagini, pubblicate sul settimanale Nuovo, si vede l'opinionista storica di Uomini e Donne mentre discute con gli agenti che, ipotizza la rivista, potrebbe essere stata fermata per un eccesso di velocità o uno stop non rispettato. Sempre dalle foto in questione, sembra che la Cipollari non abbia preso bene l'alt dei poliziotti: non ci sta, si infuria e mette su uno show sul genere di quelli che abbiamo spesso visto in televisione, durante il programma di Canale 5 che le ha dato la popolarità. Si agita, prova a spiegarsi, pare di capire dagli scatti, e. non riuscendoci, comincia a gesticolare concitata. Ma non serve a nulla, e Tina torna nella sua auto con la multa in mano. Questo, in buona sostanza, è quanto riportava il settimanale. Ma ora è la diretta interessata a intervenire. E se sembra furiosa in quelle foto, ora lo è ancora di più. Raggiunta telefonicamente da Alex Achille di Radiochat.it, l'opinionista ha detto di essere molto arrabbiata per le bufale che, a suo dire, la rivista diretta da Riccardo Signoretti spargerebbe sul suo conto. (Continua dopo la foto)



Quindi, uscite quelle immagini in cui apparentemente discute con gli agenti che l'avevano appena fermata in auto, Tina ha voluto raccontare la sua verità: “Quelle foto risalgono a luglio scorso, mi trovavo a Fregene con mio figlio Mattias e stavo discutendo con lui, riguardo l’opportunità o meno di guidare le Minicar, da soli, con il semplice foglio rosa. Mio figlio asseriva che fosse possibile mentre io affermavo che senza patentino la guida in solitaria non fosse autorizzata. Non riuscendo a convincerlo, mi sono fermata ad un posto di controllo della polizia e ho chiesto agli agenti di spiegare a mio figlio cosa recitasse il codice della strada a riguardo”.

“Ho trovato due gentilissimi poliziotti che con pazienza ci hanno spiegato che le minicar possono essere guidate da soli soltanto se muniti di patentino". "Il mio gesticolare in modo esagitato – continua Tina Cipollari - era rivolto a Mattias che non voleva comprendere quanto gli stavamo dicendo. Tutto qui, nessuna multa, nessuna discussione con le forze dell’ordine che ho sempre rispettato”.

Assicura poi di non aver mai violato il codice della strada per motivi legati alla velocità o mancato stop. E infine dice di aver voluto rilasciare questa smentita “all’amico Alex Achille, perché conosco la sua correttezza nel riportare le notizie. Sono stanca, invece, di leggere baggianate sul mio conto da parte del settimanale ‘Nuovo’ e del suo direttore che da almeno un anno, pubblica articoli totalmente inventati sulla mia persona. Invito il signor Signoretti ad ignorarmi o a scrivere semplicemente la verità sui fatti che mi riguardano!”.

