È sempre più giallo sulla Marchesa Daniela Del Secco d'Aragona, che è una concorrente del terzo Grande Fratello Vip. Il mistero riguarda le sue origini nobiliari e il suo passato, che la sorella di Lisa Fusco, ormai ex inquilina della Casa perché eliminata dopo una sola settimana, aveva già messo in dubbio. Secondo Anna, che è stata ospite di Barbata D'Urso a Domenica Live, la Marchesa, prima di comprarsi il titolo nobiliare, sarebbe stata una estetista. Marco Ferri, anche lui in studio, l'ha però subito contraddetta: "La marchesa non è estetista, ha solo una laurea in estetologia ma non ha mai lavorato come estetista", ha affermato sicuro. La sorella della soubrettina, tuttavia, è rimasta ferma sulle sue convinzioni e raccontato anche i dettagli: la Marchesa, ha raccontato, avrebbe fatto delle televendite negli anni Novanta di prodotti estetici in alcune tv locali del Lazio. E, ancora, avrebbe acquistato il titolo nobiliare solo per sfondare nel mondo dello spettacolo. Parole che hanno fatto calare il gelo in studio. Persino Barbara D'Urso era incredula. (Continua dopo la foto)



Ora una nuova puntata del 'caso'. Sempre da Barbara D'Urso, ma a Pomeriggio Cinque, Carmelita mostra un servizio del settimanale DiPiù, diretto da Sandro Mayer, e mette in dubbio le origini nobiliari della Del Secco, tra l'altro ex protagonista di Pechino Express. La Marchesa sarebbe stata registrata nell'elenco dei pubblicisti dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia nel 1992 semplicemente come "Daniela Del Secco". Inoltre, il suo nome non sarebbe nell'Albo d'Oro della nobiltà (l'ultima edizione è del 2005).

In quell'albo, oltretutto, si trovano solo i Secco D’Aragona (senza ‘Del’) che già nel 2013 rilasciarono una nota ufficiale specificando di non aver niente a che fare con Daniela. Queste informazioni sono poi state confermate anche da Riccardo Signoretti, che è il direttore del settimanale Nuovo. "Abbiamo intervistato un sacco di gente, tra cui Patrizia De Blanck che ricorda quando Daniela vendeva le creme", ha spiegato Signoretti alla D'Urso.

E ancora: "Ha parlato anche il figlio di Marina Ripa di Meana, che ha ricordato che è stata proprio la madre a consigliare a Daniela di aggiungersi un titolo nobiliare in modo da vendere più creme. E quando la massaggiatrice della Meana era in ferie, la sostituiva Daniela". "Inoltre in passato mi ha detto che aveva una suite di famiglia sempre disponibile in un hotel di lusso di Roma - aggiunge Signoretti - Ho mandato una giornalista a chiedere e hanno smentito tutto".

