Carlotta Pisoni Brambilla è uno dei volti più longevi di Bim Bum Bam, il programma televisivo per bambini trasmesso su Italia 1 e Canale 5 per oltre vent'anni, dal 1981 al 2002. Carlotta ha mantenuto la conduzione della trasmissione pomeridiana fino al 2000 insieme a Debora Magnaghi, Marco Bellavia e Manuela Blanchard. La Brambilla è stata molto apprezzata anche nella produzione di quattro stagioni della produzione dedicata alle storie di Licia, il famoso cartone animato degli anni '80 che nella versione live action vedeva Cristina D'Avena nel ruolo della protagonista. Nata a Milano il 15 aprile del 1965, Carlotta Inizia a lavorare negli anni ottanta nel mondo della pubblicità. Il suo volto diventa popolare nella metà degli anni ottanta quando diventa conduttrice dapprima del programma per ragazzi Caffellatte, in onda su Italia 1 in orario mattutino nel 1987, presentato assieme al collega Roberto Ceriotti ed in seguito, dal 1989, di Bim Bum Bam.



Nel corso della trasmissione ha dato anche sfoggio delle sue capacità di attrice con diverse parodie di film e telefilm. Inoltre ha recitato nella trasposizione in telefilm (anch’esso ormai un cult) del cartone animato Kiss me Licia, che aveva come protagonista Cristina D’Avena. Ma che fine ha fatto?A partire dagli anni duemila, la sua attività si è concentrata prevalentemente nella conduzione di molte televendite Mediaset, spesso all'interno dei programmi di Gerry Scotti, oltre a continuare la sua professione di attrice di spot pubblicitari.

Uno dei cuori pulsanti del programma è anche Uan, doppiato da Giancarlo Muratori, ideatore del programma scomparso nel 1995. “È difficile parlarne senza commuovermi – ha raccontato la Brambilla qualche anno fa – lui mi ha insegnato tutto quello che so. Quel personaggio così sfrontato come Uan incarnava lo spirito del programma, creativo e un po’ folle”. Oggi Carlotta, nata a Milano il 15 aprile del 1965, è una presentatrice del canale commerciale QVC Italia (numero 32 sul digitale terrestre, 475 di Sky e Sky HD), ma i suoi esordi sul piccolo schermo risalgono agli anni Ottanta.

In una recente intervista, la Brambilla (mamma di due ragazzi, oggi di 24 e 16 anni) ha parlato della sua carriera e in particolare del programma che l’ha fatta entrare nelle case di tutti gli italiani: “Era una tivù e fatta per i ragazzi che parlava il loro linguaggio. È stato uno dei primi programmi a creare contatto attraverso il telefono e le lettere”.

