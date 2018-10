Si parla molto di Antonella Clerici in questi giorni. Non solo perché tra poco debutterà il suo nuovo programma, Portobello, ma anche perché la conduttrice è di recente finita al centro di una rovente polemica economica, targata Tiscali News. Secondo il portale, infatti, la 54enne continuerebbe a percepire un lauto compenso da viale Mazzini per un ruolo che in realtà non svolgerebbe più da tempo. Si parla di uno stipendio che si aggira intorno ai 230mila euro come consulente esperta e autrice di testi per la sua 'attività di impostazione e preparazione del programma', si legge. Per ora, in ogni caso, non sono arrivati commenti o smentite su quello che sta diventando 'un caso'. E poi il fronte gossip. Da tempo sappiamo che la Clerici ha praticamente 'rivoluzionato' la sua vita negli ultimi mesi. Ha lasciato 'La Prova del cuoco' per dedicarsi alla sua famiglia e agli affetti più cari e, proprio per questo, si è anche trasferita nelle campagne piemontesi, nella tenuta del compagno Vittorio Garrone, insieme alla figlia Maelle, che ha avuto dalla precedente relazione con Eddy Martens. (Continua dopo la foto)



Si vocifera che Antonella e Vittorio siano anche già pronti alle nozze. Anche in questo caso, nessuna conferma ancora, ma al gossip non è sfuggito l'incontro con la (presunta) futura suocera, la signora Annamaria, che rappresenta il punto di riferimento della famiglia Garrone dopo la morte del capostipite Riccardo. Lo rivela Diva e Donna, secondo cui così la Clerici è così ufficialmente entrata a far parte della famiglia e potrebbe essere pronta a sposarsi.

L'incontro tra la conduttrice e la signora Anna Maria Campi, subito immortalato dai fotografi della rivista, è avvenuto a Grondona, paese in provincia di Alessandria a cui la famiglia Garrone è molto affezionata, in occasione della sagra della Fersulla. Ma sarà vero che Antonellina si sposerà presto? Di certo c'è che non ha mai nascosto di essere molto innamorata di Garrone. che ha definito “l’uomo della mia vita perché è una persona genuina e leale”. Per lui, come detto, ha lasciato la sua amata Roma e ora, per la prima volta, ha postato una foto della sua nuova casa, scattata proprio dall’amato compagno.





E i follower sono letteralmente impazziti tra like e commenti alla vista di quello scatto intimo, di vita quotidiana, della Clerici. Che, mostrandosi coi capelli raccolti, gli occhiali mentre sembra intenta a lavorare, forse a cucinare, con un panorama alberato sullo sfondo, scrive: “Lavorando a casa… la natura aiuta il pensiero lucido #portobellorai pic by @vittorio_garrone”. “Bellissima questa immagine”, le scrive un fan. E ancora: “Sembri in un quadro”, “Grande scelta e splendido messaggio”, “Bella foto e complimenti al fotografo”. Inevitabili anche i commenti dei fan che le chiedono anche di tornare alla guida de La Prova del Cuoco perché “manchi”.

