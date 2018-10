Catherine Spaak a Verissimo per la prima volta. L'attrice, cantante, ballerina e conduttrice televisiva francese naturalizzata italiana, diva cinematografica degli anni sessanta-settanta in Italia e in Francia, si racconta ai microfoni di Silvia Toffanin nello studio Mediaset. E per l'occasione affronta un tema fin qui sempre sottaciuto, ovvero quello delle molestie subite quando era più giovane. Altri tempi quelli: "Non ho mai subito niente di spaventoso, ma delle molestie sicuramente sì. Mi ricordo che anni fa lo raccontai in un’intervista e dopo mi chiamarono molte colleghe per dirmi che ero stata l’unica ad aver subito quelle cose perché a loro non era mai successo niente". Insomma, non certo lo stesso clima che si respira oggi anche grazie alla nascita del movimento 'Me Too' fondato da Asia Argento. Anzi, la Spaak è molto chiara in merito: "Sono passati più di vent'anni prima che se ne potesse parlare. È un bene che ora si possa fare, ma io sono sopravvissuta benissimo ugualmente". (Continua a leggere dopo la foto)



Catherine Spaak oggi è felice accanto al suo nuovo marito. Lui è Vladimiro Tuselli, ex comandante di navi che ha 18 anni meno dell’attrice. Una differenza d’età che non ha fermato lo sbocciare di una storia d’amore intensa, tenera e passionale, così tanto che i due sono convolati a nozze. Il 19 luglio del 2013 Catherine Spaak e Vladimiro Tuselli si sono giurati amore eterni ad Erice, in Sicilia. La cerimonia, per espressa volontà dello sposo è stata celebrata in gran segreto. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Vladimiro Tuselli, marito della Spaak, è una persona molto schiva e, per questo motivo, si è sentito parlare molto poco di lui non avendo mai rilasciato neanche un'intervista. E a Verissimo la Spaak rivela: "Non me l’aspettavo proprio, anche perché prima di incontrarlo ho vissuto parecchi anni da sola in campagna. Quando ci siamo conosciuti mi sembrava molto giovane, come in effetti è. All’inizio ci sono stati molti pregiudizi, anche i miei figli mi dicevano che era troppo giovane, ma – aggiunge – è una persona veramente fantastica. Ha 18 anni meno di me, ma mi dà molto di più rispetto a un uomo maturo". (Continua a leggere dopo la foto)



Catherine Spaak non è al primo matrimonio. In passato è stata sposata con Fabrizio Cappucci, conosciuto sul set di “La voglia matta”. I due sono stati sposati dal 1963 al 1971 e dal loro amore è nata Sabrina, divenuta in seguito attrice di teatro. Dal 1972 al 1979 Catherine Spaak ha amato perdutamente Johnny Dorelli, anche lui conosciuto sul set, dalla cui unione è nato Gabriele Guidi. Dal 1993 sino al 2010 l’attrice è stata sposata con l’architetto Daniel Rey.

Leggi anche:

“Ecco la mia vita!”. Nicola Panico a UeD senza freni: il terribile sfogo. Come dimentica Sara Affi Fella

fbq('track', 'Gossip');