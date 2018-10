Nicola Panico è tornato a Uomini e Donne nella puntata andata in onda venerdì 5 ottobre. È stato lui l'autore di una delle segnalazioni che più hanno fatto scalpore al dating-show di Maria De Filippi. L'ex protagonista di Temptation Island, infatti, ha deciso proprio recentemente di raccontare alla redazione di Maria De Filippi tutta la verità sulla sua relazione segreta con Sara Affi Fella: Nicola ha trovato la scorsa settimana il coraggio di presentarsi in trasmissione e di svelare tutti i retroscena relativi agli incontri che avvenivano tra lui e Sara proprio durante il periodo di permanenza di quest'ultima sul trono e anche durante la storia d'amore con Luigi Mastroianni. L’intervento di Nicola Panico a Uomini e Donne, però, è riuscito in qualche modo a ribaltare la situazione e far cambiare opinione su di lui ai fan della trasmissione. (Continua a leggere dopo la foto)



Molti fan di Uomini e Donne, infatti, nonostante tutto, hanno apprezzato il gesto di Nicola Panico di svuotare il sacco e dire come stanno realmente le cose. Il calciatore sostiene di essere stato lui stesso una vittima di Sara, dal momento in cui non ha guadagnato nulla da tutta questa vicenda. Lorenzo, Luigi e Gianni, però, nello studio di Uomini e Done non lo ritengono così innocente. Anzi... (Continua a leggere dopo la foto)

Gianni Sperti, nella puntata andata in onda oggi di Uomini e Donne, ha replicato: "Sei l’esempio vivente che chi sputa in cielo gli cade in faccia", per sottolineare che ha compiuto un’azione sbagliata e questa gli è ritornata indietro. Mentre Luigi ha voluto rimarcare il fatto che Nicola non ha perso l’amore della sua vita, cioè Sara, bensì la dignità. Tutte frasi che hanno gettato nello sconforto Panico che sui social, dopo la puntata andata in onda, si è sfogato duramente. Usando anche frasi 'pesanti' e che mettono in allerta i fan. "Dentro – queste le sue parole su Instagram – sono molto più forte di quanto dimostrino i miei occhi. In tanti sostengono che io abbia perso la dignità, ma vi dico che per amore sono scoppiate guerre. […] Ho sognato una famiglia, ho sognato di essere un padre perfetto e di chiamare mio figlio con il nome del mio papà… che non ho potuto avere…". (Continua a leggere dopo la foto)



L'ex amante di Sara Affi Fella ammette: "Non sarò migliore di nessuno in questa vicenda, ma […] ci ho messo il cuore, la faccia e non mi vergogno a piangere e a mostrarmi debole, ammettendo i miei errori! Alla fine ho perso tutto! La mia vita è un continuo fallimento, ma nessuno mai mi toglierà l’amore incondizionato che ho provato! Concludo dicendo grazie a tutta la mia famiglia, ai miei amici, al mio Venafro Calcio che per me è la mia serie A! E a tutti voi che mi avete scritto facendomi sentire un uomo migliore, più di quanto lo sia veramente".

